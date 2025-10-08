Aaj Ka Ank Jyotish 08 October 2025: इस मूलांक को कामों में मिलेगी सफलता, खुशियों का भरा रहेगा दिन

Aaj Ka Ank Rashifal 08 अक्टूबर 2025 के अनुसार आध्यात्मिक रूप में यह दिन पुरानी आदतों को छोड़कर अपनी महत्वाकांक्षाओं को उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ने का अवसर देता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष (Today Numerology Predictions) राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। बुधवार की ऊर्जा रिश्तों में, सहानुभूति और भावनात्मक परिपक्वता गलतफहमियों को ठीक करती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है। आध्यात्मिक रूप में आज का दिन छोड़ने, माफ करने और आस्था से जीने का है। अपने जीवन को आसान बनाने के लिए पुरानी बंधनों को छोड़ना जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

नंबर 7 (जन्म दिन 7, 16, 25) आज आपका खुद पर विचार और अंदर की सोच बदलने वाली ताकत के साथ और गहरी होगी। काम में, गहरी समझ आपको मजबूत और सही निर्णय लेने में मदद करेगी। रिश्तों में आज आजादी और खुलापन दोनों जरूरी हैं। दूर मत रहें। अपनी समझ और अनुभव दूसरों के साथ बांटें।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ समय: सुबह

आर्थिक सुझाव: ऐसे निवेश चुनें जो लंबे समय के लिए लाभदायक हों।

रिश्तों का सुझाव: अपनी भावनाओं को छुपाने के बजाय उन्हें व्यक्त करें।

कथन: "मैं ज्ञान को शक्ति और सहानुभूति के साथ जोड़ता/जोड़ती हूं।" नंबर 8 (जन्म दिन 8, 17, 26)

आज आपकी प्राकृतिक शक्ति और नेतृत्व क्षमता पूरी तरह एक्टिव होगी। प्रोफेशनल रूप में, अनुशासन और नेतृत्व से सफलता और मान्यता मिलेगी। रिश्तों में, अधिकार और देखभाल का संतुलन जरूरी है। ज्यादा दबाव मत डालिए। दूसरों की जरूरतों को समझें।

शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ समय: दोपहर

आर्थिक सुझाव: अनुशासित और लंबी अवधि के निवेश को प्राथमिकता दें।

रिश्तों का सुझाव: न्याय के साथ नेतृत्व करें, भरोसा और संतुलन बढ़ाएँ।

कथन: "मैं ज्ञान और सहानुभूति के साथ अपनी शक्ति का उपयोग करता/करती हूं।"

नंबर 9 (जन्म दिन 9, 18, 27) आज आपकी मानवतावादी भावना 8/9 के प्रभाव के साथ पूरी तरह जुड़ी रहेगी। प्रोफेशनल रूप में, सेवा, हीलिंग या सामाजिक कामों में सफलता और संतोष मिलेगा। रिश्तों में ईमानदारी और बिना शर्त प्यार रिश्तों को गहरा बनाएगा। ज़्यादा जिम्मेदारी लेने से बचें। जितना है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अच्छा हो।

शुभ रंग: लाल

शुभ समय: शाम

आर्थिक सुझाव: ऐसे प्रोजेक्ट्स में मदद करें जो दूसरों को ऊपर करें।

रिश्तों का सुझाव: सच्चाई से प्यार जताएं और अपनी सीमाओं की रक्षा करें।

कथन: "मैं सहानुभूति, ज्ञान और शक्ति के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।"

निष्कर्ष 8 अक्टूबर 2025 का दिन 8 और 9 की खास ऊर्जा लेकर आया है, जो आपके भौतिक जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक सेवा के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। काम में अनुशासन और नेतृत्व आपको आगे बढ़ने में मदद देंगे, जबकि दूसरों के प्रति सहानुभूति सही और नैतिक फैसलों को मजबूत करेगी। रिश्तों में सहानुभूति, माफ़ी और तालमेल लाएगी। आध्यात्मिक रूप में यह दिन पुराने बोझ छोड़ने, अपने आप को अंदर से हील करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को अच्छे मूल्यों के साथ जोड़ने का है।