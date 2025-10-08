Aaj Ka Ank Jyotish 08 October 2025: मूलांक 3 को नए प्रोजेक्ट्स में मिलेगी सफलता, ये है आज की खास सलाह

Aaj Ka Ank Rashifal 08 अक्टूबर 2025 के अनुसार 8 अक्टूबर 2025 पर्सनल डे नंबर 8 और यूनिवर्सल डे नंबर 9 की ऊर्जा लेकर आया है। नंबर 8 अनुशासन महत्वाकांक्षा अधिकार और आपकी जिंदगी में आर्थिक और सांसारिक तरक्की दर्शाता है। ऐसे में आइए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का 8/9 का प्रभाव शक्ति और सहानुभूति को जोड़ने का मौका देता है। जहां संख्या 8 नेतृत्व, जिम्मेदारी और महत्वाकांक्षा को दर्शाती है, वहीं संख्या 9 हमें ज्ञान, बिना किसी इच्छा के दूसरे की मदद करना और बड़ा दृष्टिकोण देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

नंबर 1 (जन्म दिन 1, 10, 19, 28) आज आपके नेतृत्व कौशल चमकेंगे, खासकर जब इसमें सहानुभूति जुड़ी हो। प्रोफेशनल रूप में यह दिन बड़े निर्णय लेने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने का है। रिश्तों में, आत्मविश्वास और समझ दोनों साथ दें। अहंकार से बचें। सच्चा नेतृत्व दूसरों के भले के लिए होता है।

शुभ रंग: गोल्ड

शुभ समय: सुबह

आर्थिक सुझाव: तुरंत लाभ की बजाय लंबी अवधि की सुरक्षा पर ध्यान दें।

रिश्तों का सुझाव: ध्यान देकर सुनें और धैर्य के साथ नेतृत्व करें।

कथन: "मैं साहस, दृष्टि और सहानुभूति के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।" नंबर 2 (जन्म दिन 2, 11, 20, 29)

आपकी संवेदनशीलता आज के अनुशासन से भरे दिन में साझेदारी में संतुलन लाती है। प्रोफेशनल रूप में टीमवर्क फायदेमंद रहेगा, जब आप निर्णय सोच-समझकर लें। रिश्तों में आपकी सहानुभूति तनाव को दूर करेगी, लेकिन ज़्यादा भावुक होने से बचें। शुभ रंग: सिल्वर

शुभ समय: दोपहर

आर्थिक सुझाव: साझेदारी या सहयोग लाभ देंगे।

रिश्तों का सुझाव: मदद दें, लेकिन भावनात्मक सीमाएं तय करें।

कथन: "मैं संतुलन और बुद्धिमत्ता से रिश्तों को संवारता/संवारती हूं।" नंबर 3 (जन्म दिन 3, 12, 21, 30)