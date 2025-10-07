Aaj Ka Ank Jyotish 07 October 2025: मूलांक 3 वाले खुशी और जिम्मेदारी के साथ प्रेम करें जाहिर

Aaj Ka Ank Rashifal 07 अक्टूबर 2025 के अनुसार आज के दिन का अंक 7 और यूनिवर्सल दिन अंक 8 की ऊर्जा लेकर आता है। अंक 7 अंतर्मंथन अंतर्ज्ञान और गहरी समझ को उजागर करती है जबकि अंक 8 अनुशासन शक्ति और परिवर्तन का 4161 करती है। ऐसे में आइए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की 7/8 ऊर्जा आध्यात्मिक गहराई और व्यावहारिक अनुशासन का संगम है। जहां अंक 7 आपको भीतर झांकने, विश्लेषण करने और अर्थ खोजने की ओर प्रेरित करती है, वहीं अंक 8 आपको अपनी शक्ति में कदम रखने, जिम्मेदारी स्वीकार करने और बदलाव लाने को प्रेरित करती है। यह दिन निर्णय लेने, लक्ष्य तय करने और व्यक्तिगत उपचार के लिए ताकतवर है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक 1 आज आपका नेतृत्व इन्ट्यूशन के साथ जुड़कर समझदारी भरे निर्णय दिलाएगा। पेशेवर रूप से, काम करने से पहले विचार करें। रणनीति प्रगति लाएगी। रिश्तों में, स्वतंत्रता और भावनात्मक खुलापन संतुलन बनाएंगे। अधीरता से बचें। धीरे और समझदारी से कदम बढ़ाएं।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सुझाव: नए वित्तीय कदम उठाने से पहले अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करें।

रिश्तों का सुझाव: अपने विचार ईमानदारी से साझा करें, लेकिन दूसरों की बात ध्यान से सुनें।

संकल्प: “मैं स्पष्टता, शक्ति और बुद्धिमत्ता के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।”

अंक 2 आपकी संवेदनशीलता आज के चिंतनशील ऊर्जा के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। पेशेवर रूप से, टीम वर्क और साझेदारी अंतर्ज्ञान और तर्क दोनों पर भरोसा करने से फलती है। रिश्तों में धैर्य जरूरी है। छोटी बातों पर अधिक प्रतिक्रिया देने से बचें और गहरी समझ बनाने की कोशिश करें। आत्म-संदेह से बचें। आत्मविश्वास आपकी उपस्थिति को मजबूत करता है।

शुभ रंग: चांदी

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सुझाव: स्थिरता के लिए साझा निवेश पर ध्यान दें।

रिश्तों का सुझाव: खुले रहें, पर भावनात्मक निर्भरता में संतुलन बनाएं।

संकल्प: “मैं अपने भावनाओं को सम्मान देता/देती हूं और अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करता/करती हूं।”