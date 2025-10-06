Aaj Ka Ank Jyotish 06 October 2025: परिवार की जरूरतों को करेंगे पूरा, पढ़ें मूलांक 4 से 6 का अंक राशिफल

Aaj Ka Ank Rashifal 06 अक्टूबर 2025 के अनुसार पेशेवर रूप से आज ऐसे प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है जहाँ जिम्मेदारी और अंतर्ज्ञान दोनों की आवश्यकता हो खासकर टीम वर्क या मार्गदर्शन में। व्यक्तिगत रूप से रिश्तों में देखभाल क्षमा और समझ का महत्व रहेगा ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। पेशेवर रूप से, यह दिन योजनाओं में स्पष्टता और अनुशासन के साथ विचारों को मूर्त रूप देने का दिन है। रिश्तों में सहानुभूति, धैर्य और दिल से की गई छोटी-छोटी बातें शांति और उपचार लाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक 4 (जन्मदिन: 4, 13, 22, 31) आज आपकी परफेक्शनिस्ट वाली प्रवृत्ति सहानुभूति के साथ संतुलित होगी। पेशेवर रूप से, व्यवस्थित योजना और जिम्मेदारी सफलता सुनिश्चित करेगी। रिश्तों में, स्थिरता और गर्मजोशी संबंधों को मजबूत करेगी। कठोरता से बचें। भावनात्मक लचीलापन बनाएं। शुभ रंग: नीला

शुभ समय: शाम

वित्तीय सुझाव: सुरक्षित और स्थिर निवेश पर ध्यान दें।

रिश्तों का सुझाव: भरोसा जताएं और अपने भाव खुलकर साझा करें।

संकल्प: “मैं प्रेम और खुलापन के साथ स्थिरता बनाता/बनाती हूं।” अंक 5 (जन्मदिन: 5, 14, 23)

आज आपका साहसी स्वभाव पोषणकारी ऊर्जा के साथ मेल खाता है। पेशेवर रूप से, लचीलापन जिम्मेदारी के साथ प्रगति लाएगा। रिश्तों में, जिज्ञासा और देखभाल साथ में गहरे बंधन बनाएगी। आवेग में निर्णय लेने से बचें। शुभ रंग: हरा

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सुझाव: नए अवसरों की खोज करें, लेकिन जोखिम समझदारी से लें।

रिश्तों का सुझाव: अपनी स्वतंत्रता दिखाएं और भावनात्मक प्रतिबद्धता भी जताएं।

संकल्प: “मैं प्रेम और जिम्मेदारी के साथ बदलाव अपनाता/अपनाती हूं।” अंक 6 (जन्मदिन: 6, 15, 24)