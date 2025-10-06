Aaj Ka Ank Jyotish 06 October 2025: मूलांक 1 को मिलेंगे काम के नए अवसर, पढ़ें अंक राशिफल

Aaj Ka Ank Rashifal 06 अक्टूबर 2025 के अनुसार दिन अंक 6 और यूनिवर्सल दिन अंक 7 की ऊर्जा लेकर आता है। अंक 6 प्रेम संतुलन परिवार और जिम्मेदारी को उजागर करती है जबकि अंक 7 इन्टूशन बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक चिंतन को जोड़ती है। ऐसे में आइए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की 6/7 की ऊर्जा संतुलन और आंतरिक बुद्धिमत्ता की खूबसूरती को उजागर करती है। अंक 6 प्रेम, देखभाल और जिम्मेदारी की मांग करती है, जबकि अंक 7 आत्म-चिंतन, अंतर्ज्ञान और गहरी समझ को प्रेरित करती है। इस संयोजन से न केवल रिश्तों को पोषण देने का अवसर मिलता है बल्कि आत्म-विकास का भी अवसर बनता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 1 (जन्मदिन: 1, 10, 19, 28) आज आपका नेतृत्व सहानुभूति से सबसे प्रभावी होगा। पेशेवर रूप से, आपकी अच्छी योजना और समझदारी मिलकर तरक्की दिलाएंगी। रिश्तों में, स्नेह और समझ के साथ अधिकार को संतुलित करें। खुद में बहुत अधिक मग्न न हों। दूसरों की जरूरतों को देखें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सुझाव: दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए निवेश करें और नए अवसरों का पालन करें।

रिश्तों का सुझाव: छोटी-छोटी देखभाल से स्नेह जताएं।

संकल्प: “मैं सशक्त, बुद्धिमान और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व करता/करती हूं।” अंक 2 (जन्मदिन: 2, 11, 20, 29)

आज आपकी देखभाल समझ देने वाली ऊर्जा के साथ मेल खाती है। पेशेवर रूप से, धैर्य और सहानुभूति से सहयोगी प्रोजेक्ट फलते हैं। रिश्तों में, खुले दिल से भावनाओं को साझा करना रिश्तों को मजबूत करेगा। अधिक सोचने से बचें। अपनी इन्टूशन पर भरोसा करें।

शुभ रंग: चांदी

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सुझाव: स्थिरता और साझा विकास वाले प्रोजेक्ट में निवेश करें।

रिश्तों का सुझाव: ध्यानपूर्वक सुनें; आपका सहयोग बंधन मजबूत करेगा।

संकल्प: “मैं विश्वास और सहानुभूति से संबंधों को पोषित करता/करती हूं।” अंक 3 (जन्मदिन: 3, 12, 21, 30)