Aaj Ka Ank Jyotish 06 November 2025: इस मूलांक के रिश्तों में आएगा सुधार, ऐसा रहेगा आज का दिन

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 06 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन, दिल और दिमाग दोनों से संतुलित निर्णय लेने का है। जहां आप प्यार दें भी और समझदारी से सीमाएं भी तय करें। यह ऊर्जा जिम्मेदारी के साथ ही मन और आत्मा को शांति देती है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 06 November 2025: सुकून भरा रहेगा आज का दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज न व्यक्तिगत अंक 6 और यूनिवर्सल अंक 8 है। अंक राशिफल के अनुसार, आज का दिन मूलांक 7 से 9 के जातकों के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। भावनाओं से दूर रहकर पैसों पर फैसला लेना लाभदायक रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक 7 (जन्म: 7, 16, 25)

Mulank 7

आज आप सोच-विचार में थोड़ा अधिक रहेंगे, लेकिन ध्यान काम की प्लानिंग पर भी जरूर रखें। अकेले रहने की इच्छा हो सकती है। पर इतनी भी दूरी न बनाएं कि सामने वाला गलत समझ बैठे। ध्यान-प्रार्थना आपको एक पुरानी भावनात्मक गाँठ खोलने में मदद देगी।

  • शुभ रंग: इंडिगो
  • शुभ समय: सुबह
  • आर्थिक सुझाव: भावनाओं से दूर रहकर पैसों पर निर्णय लें।
  • रिश्तों की सलाह: थोड़ा स्पेस चाहिए तो प्यार से समझाएं।
  • संकल्प वाक्य: “मैं जागरूकता और शांति से आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

अंक 8 (जन्म: 8, 17, 26)

Mulank 8

आज का दिन आपकी ही ऊर्जा लिए हुए है। निर्णय क्षमता तेज और लक्ष्य साफ। सिर्फ ध्यान रखें। अधिकार के साथ विनम्रता भी जरूरी है। रिश्तों में ईमानदार बातचीत रिश्तों को गहराई देगी। आभार जताने से आपका तनाव कम होकर हौसला बन जाएगा।

  • शुभ रंग: गहरा भूरा
  • शुभ समय: दोपहर
  • आर्थिक सुझाव: लंबी अवधि वाले साधन और संपत्तियों पर ध्यान दें।
  • रिश्तों की सलाह: सम्मान और समझ से नेतृत्व करें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं धैर्य, ईमानदारी और करुणा से सफलता बनाता/बनाती हूं।”

अंक 9 (जन्म: 9, 18, 27)

Mulank 9

आज आप बहुत दयालु और समझदार महसूस करेंगे। ग्रुप वर्क, सामूहिक प्रयास सब बढ़िया रहेंगे। बीते रिश्तों की चुभन आज शांत हो सकती है। रिश्तों में दिल से माफ करने और जुड़ने का दिन। आध्यात्मिक रूप से, जरूरतमंदों की मदद आपको ताकत देगी।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ समय: शाम
  • आर्थिक सुझाव: दान-पुण्य ठीक है, पर बचत भी जरूरी।
  • रिश्तों की सलाह: बिना उम्मीदों के प्यार दें ,सुकून मिलेगा।
  • संकल्प वाक्य: “मैं दिल से देता/देती हूं और सच्ची शांति आकर्षित करता/करती हूं।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।