Aaj Ka Ank Jyotish 06 November 2025: इस मूलांक को मेहनत और धैर्य से मिलेगी सफलता, पढ़ें अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 06 नवंबर 2025 के अनुसार, अंक 6 देखभाल, सुंदरता और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है, जबकि अंक 8 स्थिरता, कर्म और प्रैक्टिकल समझ देता है। आज का दिन, दिल और दिमाग दोनों से संतुलित निर्णय लेने का है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज जल्दबाजी छोड़कर, दिल से काम करने और रिश्तों में सच्ची मौजूदगी दिखाने का समय है। आज छोटे-छोटे प्रेम और सेवा के भाव बड़े सुकून दे सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31)
आज मेहनत और धैर्य से यकीनन सफलता मिलेगी। लंबे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें। परिणाम पक्का है। रिश्तों में आपका भरोसेमंद स्वभाव सबका दिल जीतेगा। घर-परिवार की जिम्मेदारियों में संतुलन रखें। आध्यात्मिक रूप से सफाई, पौधों की देखभाल या घर व्यवस्थित करना मन हल्का करेगा।
- शुभ रंग: नीला
- शुभ समय: सुबह
- आर्थिक सुझाव: प्लानिंग के साथ खर्च और बचत संभालें।
- रिश्तों की सलाह: प्यार को जिम्मेदारी और साथ से दिखाएं।
- संकल्प वाक्य: “मैं निरंतरता और देखभाल से संतुलन बनाता/बनाती हूं।”
अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)
आपकी स्वतंत्र ऊर्जा आज सही तरीक़े से उपयोग होगी। काम में टीमवर्क बेहतर रहेगा। हर चीज अकेले करने की जरूरत नहीं। रिश्तों में आज ज्यादा बोलने से ज्यादा। दिल से सुनें। आध्यात्मिक रूप से, शांत होकर अपने विचारों को लिखना फायदेमंद रहेगा।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ समय: दोपहर
- आर्थिक सुझाव: अचानक ख़रीद से बचें। बचत पर ध्यान दें।
- रिश्तों की सलाह: भावनात्मक बातचीत में पूरी मौजूदगी दिखाएं।
- संकल्प वाक्य: “मैं बदलाव और स्थिरता के बीच सही संतुलन रखता/रखती हूं।”
अंक 6 (जन्म: 6, 15, 24)
आज की ऊर्जा पूरी तरह आपके पक्ष में है। प्यार, अपनापन और जिम्मेदारी साथ मिलेंगे। काम में लोगों को जोड़ने की आपकी क्षमता चमकेगी। रिश्तों में नजदीकियाँ बढ़ेंगी। खासकर परिवार के बीच। मन और शरीर दोनों की हीलिंग का उत्तम दिन है।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ समय: शाम
- आर्थिक सुझाव: घर और भविष्य की सुरक्षा में सही निवेश करें।
- रिश्तों की सलाह: प्यार जताने में कमी न रखें। साथ ही निरंतरता जरूरी है।
- संकल्प वाक्य: “मैं प्रेम और संतुलन की ऊर्जा फैलाता/फैलाती हूं।”
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
