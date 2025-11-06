Aaj Ka Ank Jyotish 06 November 2025: मूलांक 3 को काम में मिलेंगे नए आइडियाज, पढ़ें आज की खास सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। कल की अस्थिर ऊर्जा के बाद आज का दिन दिल को शांत और स्थिर करता है। ब्रह्मांड आज आपको भावनात्मक समझदारी, धैर्य और रिश्तों में संतुलन अपनाने की सीख दे रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है) आज आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को सही दिशा मिलेगी। पेशेवर मामलों में आप टीम को समझदारी और अपनापन दोनों से संभाल पाएंगे। आज की 6/8 ऊर्जा आपको सिखाती है कि अधिकार के साथ संवेदनशीलता भी जरूरी है। रिश्तों में नियंत्रण नहीं, भरोसे और स्नेह से जुड़ाव बनाइए। आपका शांत और स्थिर रवैया सबका दिल जीत सकता है। आध्यात्मिक रूप से, आज का दिन याद दिलाता है कि “ताकत तभी मायने रखती है जब उसमें करुणा हो।”

शुभ रंग: क्रीम

शुभ समय: सुबह

आर्थिक सुझाव: पुराने कर्ज या जिम्मेदारियों को निपटाने और लंबे निवेश पर ध्यान दें।

रिश्तों की सलाह: नियंत्रण नहीं, अपनापन और दयालुता से रिश्ता मजबूत करें।

संकल्प वाक्य: “मैं संयम, करुणा और बुद्धिमत्ता से नेतृत्व करता/करती हूं।” अंक 2 (जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है)

आज आपका दिल और दिमाग दोनों संतुलन में रहेंगे। कामकाज में साझेदारी और सहयोग बेहतर रहेगा। बस सीमाएं तय रखना न भूलें। दूसरों की भावनाएं समझिए, पर खुद को बोझिल मत होने दीजिए। रिश्तों में दिल से जुड़ाव गहरा होगा। अपने साथी को भरोसा और सुकून दीजिए। आध्यात्मिक रूप से, कृतज्ञता और प्रार्थना के छोटे पल आज मन को शांति देंगे।

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ समय: दोपहर

आर्थिक सुझाव: साझा पैसों या परिवारिक लेन-देन में साफ बातचीत रखें।

रिश्तों की सलाह: भावनात्मक भरोसा तभी बढ़ेगा जब समझ दोनों ओर से होगी।

संकल्प वाक्य: “मैं अपने भीतर और अपने रिश्तों में शांति को पोषित करता/करती हूं।”