Aaj Ka Ank Jyotish 05 October 2025: जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, पढ़ें मूलांक 4 से 6 का अंक राशिफल

Aaj Ka Ank Rashifal 05 अक्टूबर 2025 के अनुसार पेशेवर रूप में यह दिन रचनात्मकता को जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने का उत्तम समय है नए अवसरों को अपनाने के साथ-साथ मौजूदा कमिटमेंट्स का सम्मान करते हुए। व्यक्तिगत रूप में रिश्तों को प्रमुखता मिलती है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की ऊर्जा स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ, स्वतंत्रता देखभाल के साथ, और प्रगति करुणा के साथ संतुलित होती है। पेशेवर रूप में, यह दिन मिलजुलकर आगे बढ़ने, रचनात्मक साझेदारी करने और अपने नए विचारों को समझदारी और व्यावहारिकता के साथ संतुलित करने का है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक 4 (जन्मदिन 4, 13, 22, 31 वाले लोग) आज आपकी संरचित सोच एडजस्टमेंट से मिलती है। पेशेवर रूप में, आप गतिशील परिस्थितियों में व्यावहारिक समाधान निकालने में सक्षम होते हैं। रिश्ते उस समय बढ़ते हैं जब विश्वसनीयता को सहजता और स्नेह के साथ संतुलित किया जाए। अत्यधिक कठोर होने से बचें। लचीलापन संबंधों को गहरा करता है।

शुभ रंग: नीला

शुभ समय: शाम

वित्तीय सुझाव: भविष्य की स्थिरता के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाएं और नए अवसरों के लिए खुले रहें।

रिश्तों का सुझाव: भरोसेमंदता को आश्चर्य और स्नेह के क्षणों के साथ संतुलित करें।

संकल्प: “मैं सकारात्मक परिवर्तन को अपनाते हुए स्थिरता बनाता/बनाती हूं।” अंक 5 (जन्मदिन 5, 14, 23 वाले लोग)

आपकी साहसी भावना आज एडजस्टमेंट और देखभाल की ऊर्जा के साथ जुड़ती है। पेशेवर रूप में, विकास के अवसर तभी मिलते हैं जब लचीलापन जिम्मेदारी के साथ संतुलित हो। रिश्ते तब फलते-फूलते हैं जब स्वतंत्रता को पोषणकारी कार्यों के साथ जोड़ा जाए। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। स्वतंत्रता को विचारशीलता के साथ संतुलित करें।

शुभ रंग: हरा

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सुझाव: नए अवसर तलाशें लेकिन अनावश्यक जोखिम लेने से बचें।

रिश्तों का सुझाव: अपने साहसी पक्ष को साझा करें और भावनात्मक प्रतिबद्धता दिखाएं।

संकल्प: “मैं जागरूकता और देखभाल के साथ स्वतंत्रता को अपनाता/अपनाती हूं।” अंक 6 (जन्मदिन 6, 15, 24 वाले लोग)