Aaj Ka Ank Jyotish 05 November 2025: मूलांक 5 को कार्यक्षेत्र में मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें आज की आर्थिक सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन नए अनुभवों, खोज और रचनात्मक प्रयोगों के लिए द्वार खोलता है। यह दिन यात्रा करने, कुछ नया सीखने या सार्थक संवाद करने के लिए शुभ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) पिछले कुछ दिनों की स्थिर ऊर्जा के बाद आज बदलाव और नई दिशा अपनाने का अवसर है। कार्यक्षेत्र में अनुशासन बनाए रखते हुए अपने नए विचारों को व्यवहार में लाएं। परिवर्तन से घबराएँ नहीं, बल्कि समझदारी से उसे अपनाएँ। रिश्तों में लचीलापन और हल्का-फुल्का हास्य माहौल को सहज बनाएगा। आध्यात्मिक रूप से आप किसी रहस्यमय ज्ञान या दर्शन की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अपनी जिज्ञासा का अनुसरण करें।

शुभ रंग: नीला

शुभ समय: सुबह

आर्थिक सलाह: सतर्क रहें लेकिन नई आय के अवसरों के लिए खुले मन से सोचें।

रिश्तों की सलाह: थोड़ी सहजता रिश्तों में फिर से गर्माहट लाएगी।

संकल्प वाक्य: “मैं समझदारी से बदलाव को अवसर में बदलता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23)

आज का 5 और 7 का संयोजन आपके स्वभाव से पूरी तरह मेल खाता है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर, बदलाव या अप्रत्याशित प्रेरणाएँ मिल सकती हैं। यह दिन आपकी सोच को दिशा देने वाला हो सकता है। ध्यान भटकने से बचें। स्पष्टता भीतर की शांति से आएगी। रिश्तों में स्वतंत्रता और सम्मान दोनों ज़रूरी हैं। बेचैनी या अधीरता से दूरी बनाए रखें। आध्यात्मिक रूप से आपका अंतर्ज्ञान बहुत तेज है। उस पर भरोसा करें।

शुभ रंग: हरा

शुभ समय: दोपहर

आर्थिक सलाह: नए अवसरों के लिए तैयार रहें, लेकिन भावनाओं में आकर जोखिम न लें।

रिश्तों की सलाह: साथी को जगह दें, लेकिन जुड़ाव बनाए रखें।

संकल्प वाक्य: “मैं जीवन के प्रवाह पर भरोसा रखता हूँ और सहजता से बदलता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24)