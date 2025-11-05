Aaj Ka Ank Jyotish 05 November 2025: मूलांक 3 को कार्यक्षेत्र में मिलेगी कोई नई प्रेरणा, पढ़ें आज का शुभ रंग

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की ब्रह्मांडीय लय आपको परिवर्तन को अपनाने और अपनी भीतरी सच्चाई के साथ जुड़े रहने का संदेश दे रही है। जहां कल की 4/6 ऊर्जा स्थिरता और भावनात्मक संतुलन पर केंद्रित थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)

आज का 5 और 7 का मेल आपको आत्मविश्वास और गहराई के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। कार्यक्षेत्र में आप किसी नए प्रोजेक्ट या नेतृत्व की भूमिका की ओर आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी से बचें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए सोच-समझकर कदम उठाएँ। रिश्तों में ईमानदारी और खुलेपन से तालमेल बढ़ेगा। हर बात पर नियंत्रण करने की कोशिश न करें, आपसी सम्मान से संवाद बनाए रखें। आध्यात्मिक रूप से यह दिन ध्यान या लेखन के ज़रिए अपने उद्देश्य से दोबारा जुड़ने के लिए शुभ है।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ समय: सुबह

आर्थिक सलाह: निवेश करते समय सावधानी रखें, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें।

रिश्तों की सलाह: अपनी बात कहें, पर दूसरों को भी सहानुभूति से सुनें।

संकल्प वाक्य: “मैं स्पष्टता, साहस और भीतर की बुद्धि से नेतृत्व करता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29)



आज का दिन संवेदनशीलता और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। कार्यक्षेत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और विनम्रता से सब ठीक हो जाएगा। जरूरत से ज़्यादा सोचने से बचें और अपने दिल की सुनें। रिश्तों में भावनात्मक समझ और सम्मान से जुड़ाव गहराता है। अगर किसी को थोड़ा समय या जगह चाहिए, तो दें। आध्यात्मिक रूप से, थोड़ा एकांत या आत्मचिंतन आपको भीतर से शांत और मजबूत करेगा।

शुभ रंग: चांदी

शुभ समय: दोपहर

आर्थिक सलाह: भावनाओं में आकर वित्तीय निर्णय न लें, पहले सोचें और विश्लेषण करें।

रिश्तों की सलाह: पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़ दें। माफी ही सच्चा उपचार है।

संकल्प वाक्य: “मैं शांत, केंद्रित और नए अवसरों के लिए खुला हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30)