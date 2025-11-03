विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 03 November 2025: कार्यक्षेत्र में अपने विचार करेंगे प्रस्तुत, पढ़ें आज का अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 03 नवंबर 2025 के अनुसार, अंक 3 क्रिएटिविटी, आनंद और सेल्फ-एक्सप्रेशन का प्रतीक है, जबकि अंक 5 स्वतंत्रता, जिज्ञासा और परिवर्तन को दर्शाता है। इन दोनों का संगम नए विचार, लचीलापन और नए मार्गों को अपनाने का साहस देता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 03 November 2025: आज का अंक राशिफल 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज खुलकर अभिव्यक्त करें, समझदारी से अडाप्टिबिलिटी करें और सत्य में स्थिर रहें, जब क्रिएटिविटी उद्देश्य से जुड़ती है, तभी वह फलती-फूलती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 4 (जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है)

Mulank 4

आज आपको अपनी स्थिर सोच में लचीलापन लाने की ज़रूरत होगी। कार्यक्षेत्र में बदलते हालातों के अनुसार खुद को ढालें। योजनाओं में सटीकता रखें लेकिन नए विचार के लिए भी जगह छोड़ें। रिश्तों में शांत और खुला रवैया गलतफहमी से बचाएगा। आध्यात्मिक रूप से, ग्राउंडिंग अभ्यास से संतुलन बना रहेगा।

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सलाह: बहुत कठोर सोच से बचें; नए रास्तों की खोज करें।
  • रिश्तों की सलाह: धैर्य और हास्य तनाव को हल्का करेंगे।
  • सकारात्मक वाक्य: “मैं परिवर्तन को अवसर में बदलने की शक्ति रखता/रखती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 5 (जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है)

Mulank 5

आज की 3/5 की ऊर्जा आपकी स्वाभाविक ऊर्जा के साथ पूरी तरह मेल खाती है। कार्यक्षेत्र में नए विचार, नेटवर्किंग और बातचीत के अवसर मिलेंगे। आकर्षक प्रस्ताव या सहयोग सामने आ सकता है। पर ध्यान रखें। अधिक वादों या जल्दबाजी से बचें। रिश्तों में आपका आकर्षण प्रबल रहेगा, बस निरंतरता बनाए रखें।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सलाह: शॉर्ट-टर्म गेन संभव हैं; निर्णय से पहले विवेक रखें।
  • रिश्तों की सलाह: ईमानदारी और खेलभावना से संबंध मजबूत करें।
  • सकारात्मक वाक्य: “मैं जीवन की धारा के साथ सहजता और आत्मविश्वास से बहता/बहती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 6 (जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है)

Mulank 6

आज की ऊर्जा भावनात्मक जोश और क्रिएटिविटी का संतुलन बनाती है। कार्यक्षेत्र में अपने विचार या योजनाएं आत्मविश्वास से प्रस्तुत करें। टीमवर्क में सफलता मिलेगी। रिश्तों में हंसी और संवेदना निकटता बढ़ाएंगे। खुद से प्यार और खुश रहने वाले विचार आपको अंदर से मजबूत और पॉजिटिव बनाए रखेंगे।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सलाह: रचनात्मक आय के स्रोतों पर ध्यान दें, लेकिन बजट अनुशासन रखें।
  • रिश्तों की सलाह: छोटे, स्नेहपूर्ण इशारों से प्रेम जताएं।
  • सकारात्मक वाक्य: “मैं प्रेम, सुंदरता और सामंजस्य से जीवन को प्रकाशित करता/करती हूं।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।