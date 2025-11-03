Aaj Ka Ank Jyotish 03 November 2025: कार्यक्षेत्र में अपने विचार करेंगे प्रस्तुत, पढ़ें आज का अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज खुलकर अभिव्यक्त करें, समझदारी से अडाप्टिबिलिटी करें और सत्य में स्थिर रहें, जब क्रिएटिविटी उद्देश्य से जुड़ती है, तभी वह फलती-फूलती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 4 (जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है) आज आपको अपनी स्थिर सोच में लचीलापन लाने की ज़रूरत होगी। कार्यक्षेत्र में बदलते हालातों के अनुसार खुद को ढालें। योजनाओं में सटीकता रखें लेकिन नए विचार के लिए भी जगह छोड़ें। रिश्तों में शांत और खुला रवैया गलतफहमी से बचाएगा। आध्यात्मिक रूप से, ग्राउंडिंग अभ्यास से संतुलन बना रहेगा।

शुभ रंग: नीला

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: बहुत कठोर सोच से बचें; नए रास्तों की खोज करें।

रिश्तों की सलाह: धैर्य और हास्य तनाव को हल्का करेंगे।

सकारात्मक वाक्य: “मैं परिवर्तन को अवसर में बदलने की शक्ति रखता/रखती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 5 (जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है)

आज की 3/5 की ऊर्जा आपकी स्वाभाविक ऊर्जा के साथ पूरी तरह मेल खाती है। कार्यक्षेत्र में नए विचार, नेटवर्किंग और बातचीत के अवसर मिलेंगे। आकर्षक प्रस्ताव या सहयोग सामने आ सकता है। पर ध्यान रखें। अधिक वादों या जल्दबाजी से बचें। रिश्तों में आपका आकर्षण प्रबल रहेगा, बस निरंतरता बनाए रखें।

शुभ रंग: हरा

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: शॉर्ट-टर्म गेन संभव हैं; निर्णय से पहले विवेक रखें।

रिश्तों की सलाह: ईमानदारी और खेलभावना से संबंध मजबूत करें।

सकारात्मक वाक्य: “मैं जीवन की धारा के साथ सहजता और आत्मविश्वास से बहता/बहती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 6 (जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है)