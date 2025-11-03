Aaj Ka Ank Jyotish 03 November 2025: मूलांक 3 वाले करेंगे नई परियोजना शुरू, पढ़ें आज की सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 3 नवम्बर की स्थिर 2/4 ऊर्जा के बाद आज का 3/5 संयोजन जीवन में हल्कापन, प्रेरणा और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता लाता है। ब्रह्मांड आज आपको प्रेरित करता है कि आप अपने विचारों को साहस और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ाएं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है) आज आपकी स्वतंत्र और एनर्जेटिक सोच क्रिएटिव होगी। 3/5 की ऊर्जा आपके नेतृत्व में आकर्षण और एक्सप्रेशन का रंग भरती है। कार्यक्षेत्र में नए विचार प्रस्तुत करने, टीम को प्रेरित करने या क्लाइंट्स से बातचीत बढ़ाने का यह उपयुक्त समय है। जल्दबाजी से बचें और क्रिएटिविटी को दिशा दें। रिश्तों में आपका गर्मजोशी भरा स्वभाव भावनात्मक दूरी मिटा सकता है। आध्यात्मिक रूप से, आत्मलेखन या सकारात्मक वाक्यों पर ध्यान केंद्रित करना फोकस बनाए रखेगा।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: नए निवेश या रचनात्मक योजनाओं पर विचार करें, पर स्पष्टता बनाए रखें।

रिश्तों की सलाह: प्रेरित करें, नियंत्रित नहीं। समझ से सामंजस्य बढ़ता है।

सकारात्मक वाक्य: “मैं क्रिएटिविटी, करुणा और उद्देश्य से नेतृत्व करता/करती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 2 (जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है)

आज आपकी भावनाएं और इन्टूशन बातचीत वाले माहौल से मेल खा रही है। कार्यस्थल पर समूह चर्चाओं या टीमवर्क से नए विचार जन्म लेंगे। अपनी राय स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। आपकी आवाज मायने रखती है। रिश्तों में कोमलता और खुलापन अपनाएं; भावनात्मक सच्चाई भरोसा बढ़ाएगी। आध्यात्मिक रूप से, दयालुता अंदर से आपको संतुलित करेगी।

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: भावनाओं के साथ तर्क का संतुलन रखें; धैर्य से लाभ मिलेगा।

रिश्तों की सलाह: दिल से बोलें, लेकिन ध्यान से सुनें भी।

सकारात्मक वाक्य: “मैं प्रेम, सामंजस्य और ज्ञान के साथ अपनी सच्चाई व्यक्त करता/करती हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल आज — अंक 3 (जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है)