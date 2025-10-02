Aaj Ka Ank Jyotish 02 October 2025: मूलांक 4 को सोच-समझ कर योजना बनाने से मिलेगा लाभ, पढ़ें अंक राशिफल

Aaj Ka Ank Jyotish 02 October 2025: मूलांक 4 को सोच-समझ कर योजना बनाने से मिलेगा लाभ, पढ़ें अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 02 अक्टूबर 2025 के अनुसार आज सहयोगात्मक प्रयास रिश्तों की देखभाल और अपने विचारों को आकर्षक और डिप्लोमेटिक तरीके से साझा करने के लिए अनुकूल है। कामकाज में टीम वर्क और खुला संवाद पहचान दिलाते हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की संख्या 3 आपको आत्मविश्वास से खुद को व्यक्त करने और बातचीत में खुशी लाने के लिए आमंत्रित करती है। काम में, यह दिन सहयोग, विचार-मंथन और विचार साझा करने के लिए बेहतरीन है। व्यक्तिगत जीवन में, हास्य और सहानुभूति से रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31)
आज आपकी डिसिप्लिनड नेचर डिप्लोमेसी से जुड़ती है। काम में कलबोरेटिव टीम वर्क और सोच-समझ कर योजना लाभ देती है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब धैर्य भावनात्मक समझ के साथ हो। जिद से बचें। लचीलापन अपनाएं।
- शुभ रंग: नीला
- शुभ समय: सुबह
- वित्तीय सुझाव: स्थिर, सहयोगात्मक योजनाओं से विकास करें।
- रिश्तों का सुझाव: भरोसेमंद रहें और दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करें।
- संकल्प: “मैं स्थिरता को धैर्य और समझ के साथ जोड़ता/करती हूं।”
अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)
आज आपकी साहसिक ऊर्जा संतुलन से मार्गदर्शित होती है। काम में रचनात्मक टीम वर्क नए अवसर लाता है। रिश्तों में खेलभावना और देखभाल का मेल लाभदायक है। जल्दबाजी में बात करने से बचें। सोच समझ कर बोलें।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ समय: देर शाम
- वित्तीय सुझाव: लचीले विकल्प सावधानी से आजमाएं।
- रिश्तों का सुझाव: बातचीत को हल्का लेकिन सार्थक बनायें।
- संकल्प: “मैं स्वतंत्रता को खुशी, जागरूकता और देखभाल के साथ अपनाता/अपनाती हूं।”
अंक 6 (जन्म: 6, 15, 24)
आज आपकी देखभाल करने की प्रवृत्ति रचनात्मकता से जुड़ती है। काम में सहानुभूति और टीम वर्क से मान्यता मिलती है। रिश्ते तब गहरे होते हैं जब प्यार धैर्य से व्यक्त किया जाए। अपना भी धयान दें। संतुलन बनाए रखें।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ समय: दोपहर
- वित्तीय सुझाव: संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, सुरक्षा और उदारता का संतुलन रखें।
- रिश्तों का सुझाव: स्नेह को विचारशील शब्दों और कार्यों से व्यक्त करें।
- संकल्प: “मैं प्यार, रचनात्मकता और संतुलन के साथ पोषण करता/करती हूं।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
