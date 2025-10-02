Aaj Ka Ank Jyotish 02 October 2025: मूलांक 3 वाले काम में जल्दबाजी से बचें, निवेश से मिलेगा लाभ

Aaj Ka Ank Rashifal 02 अक्टूबर 2025 के अनुसार आज की तारीख संख्या 2 और यूनिवर्सल डे संख्या 3 की ऊर्जा से प्रभावित है। संख्या 2 धैर्य संवेदनशीलता और साझेदारी पर जोर देती है जबकि संख्या 3 रचनात्मकता आत्म-अभिव्यक्ति और आशावाद को बढ़ाती है। अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 2/3 की ऊर्जा आज आपको सज्जनता, धैर्य और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जहां संख्या 2 भावनात्मक संतुलन और संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है, वहीं संख्या 3 आपको आत्मविश्वास से खुद को व्यक्त करने और बातचीत में खुशी लाने के लिए आमंत्रित करती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28) आज आपका नेतृत्व डिप्लोमेसी के साथ जुड़ता है। काम में सहयोगी नेतृत्व सफलता दिलाता है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब स्वतंत्रता में कोमलता हो। जल्दबाजी से बचें। धैर्य प्रगति लाता है। शुभ रंग: नारंगी

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सुझाव: पहल करें लेकिन महत्वपूर्ण निर्णयों में दूसरों को शामिल करें।

रिश्तों का सुझाव: गर्मजोशी के साथ नेतृत्व करें, अधिकार दिखाने के बजाय।

संकल्प: “मैं दया, धैर्य और खुलेपन के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।” अंक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)