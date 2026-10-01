111 Portal: 1 अक्टूबर को न खोएं यह मौका! सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे करें मैनिफेस्टेशन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष की मानें तो अक्टूबर का पूरा महीना खास ऊर्जाओं से भरा है और विशेष महत्व रखता है। महीने के पहले दिन एक ऐसा पोर्टल खुल रह है जो आपके सपनों को नई उड़ान दे सकता है।

इस दिन अगर आप कोई बड़ी से बड़ी कामना भी करते हैं, तो उसके पूरे होने के बहुत से मौके आपको मिलेंगे। इस दिन 111 का एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज मैनिफेस्ट कर सकते हैं।

आज का दिन किसी भी नए काम के लिए शुभ है और अंक ज्योतिष में इसका अलग महत्व है। न्यूमरोलॉजी और आध्यात्मिक गणना के अनुसार 1 अक्टूबर यानी कि 1 +10+2026=1/1/1 पोर्टल खुल रहा है। आइए एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा से जानें आपको इस दिन अपने सपने कैसे पूरे करने हैं।

1/1/1 पोर्टल क्या है? आज 1 अक्टूबर को जो दसवां महीना है और साल 2026 जिसका योग भी 1 है ये तीनों मिलकर 1/1/1 पोर्टल बना रहा है। यह एक ऐसा संयोग है जो साल में कभी-कभी ही आता है और इस दिन आप जो भी मनोकामना सही तरीके से रखते हैं वो पूर्ण जरूर होती है। यह 111 एंजल नंबर आमतौर पर नई शुरुआत, पर्सनल ग्रोथ और पक्के इरादे का संकेत माना जाता है।

न्यूमरोलॉजी और दूसरी आध्यात्मिक परंपराओं में 111 नंबर दिखना नए मौकों को आजमाने, अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने और उन विचारों पर ध्यान देने का संकेत है जो आपके जीवन के अगले अध्याय को आकार दे रहे हैं। आज 1 अक्टूबर को पूरे दिन यह पोर्टल खुला है जिसमें आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं।

1 अक्टूबर को कैसे करें मैनिफेस्टेशन 1 अक्टूबर का दिन अंक ज्योतिष में नई शुरुआत और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खास दिन माना जा रहा है। इस दिन मैनिफेस्टेशन करते समय अगर आप सबसे पहले अपनी इच्छा को स्पष्ट शब्दों में लिखें और फिर ये कामना करें कि आप जो भी सोच रहे हैं वो पूरा हो जाए, तो यह आपकी सभी छोटी- बड़ी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगा।