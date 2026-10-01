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1 अक्टूबर 2026 को बन रहा 1/1/1 का खास संयोग, अंकशास्त्र से समझें इस एंजल नंबर के गणित को

By Samvida Tiwari Edited By: Samvida Tiwari
Published: Thu, 01 Oct 2026 01:54 PM (GMT+05:30)

आज 1 अक्टूबर 2026 को अंकशास्त्र में 1/1/1 का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसे सूर्य से संचालित अंक 1 ...और पढ़ें

1 अक्टूबर 2026 का 1/1/1 संयोग: अंक ज्योतिष में महत्व और प्रभाव (Picture Credit: AI Generated)

1 अक्टूबर 2026 का 1/1/1 संयोग: अंक ज्योतिष में महत्व और प्रभाव (Picture Credit: AI Generated)

HighLights

  1. 1 अक्टूबर 2026 को 1/1/1 का दुर्लभ अंकशास्त्रीय संयोग।

  2. यह संयोग नई शुरुआत, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक।

  3. लक्ष्य निर्धारण और सकारात्मक बदलाव के लिए अत्यंत शुभ दिन।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक शास्त्र में किसी भी तारीख और नंबर का अलग महत्व होता है और ऐसा कहा जाता है कि हर नंबर अपनी एक अलग ऊर्जा के लिए जाना जाता है। वहीं किसी भी तारीख में दिन, महीने और साल में एक ही संख्या का मिलना सबसे बड़ा संयोग होता है जो साल में एक या दो बार ही मिलता है।

ये दिन किसी भी काम को शुरू करने या अपने काम को एक नई दिशा में ले जाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एक ऐसा ही संयोग आज यानी 01 अक्टूबर के दिन बन रहा है। इसमें अगर आप दिन, महीने और साल के अंकों को देखें तो सभी संख्याएं 01 ही हैं जो सूर्य का नंबर है।

सूर्य से संचालित होने वाला अंक 01 अपने आप में बहुत शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इस पूरे दिन में एक अलग ऊर्जा मौजूद होती है जिससे आपको किसी भी काम को करने की शक्ति मिलती है। आइए एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा से इसके बारे जानते हैं कि आज के दिन बनने वाला यह संयोग वास्तव में अंक ज्योतिष के अनुसार क्या है और इसमें क्या खास है?

अंक ज्योतिष में 1 अक्टूबर 2026 का संयोग क्या है?

एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा के अनुसार, 1 अक्टूबर को अंकशास्त्र में 1/1/1 की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तारीख का अंक 1 है, अक्टूबर वर्ष का 10वां महीना है (जिसे 1+0 करके 1 माना जाता है) और वर्ष 2026 का कुल योग भी 1 आता है (2+0+2+6=10+0=1)। इस प्रकार 1 अक्टूबर 2026 को तीन स्तरों पर अंक 1 की विशेष ऊर्जा दिखाई देती है।

1/1/1 के संयोग का अंकशास्त्र में महत्व क्या है?

अंक ज्योतिष में संख्या 1 को सूर्य से प्रभावित माना जाता है। इसी वजह से अंक 1 को हमेशा शुरुआत, लीडरशिप आत्मविश्वास, स्वतंत्र सोच और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक माना जाता है।

ऐसे में जब अंक 1 का प्रभाव एक साथ तीन बार दिखाई देता है, तब इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। 1/1/1 का संयोग किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा पर पहला कदम बढ़ाने का संदेश देता है। इसके महत्व के बारे में यहां जानें-

अंक 1 सूर्य और नई शुरुआत का प्रतीक

अंक 1 को सूर्य, आत्म-विश्वास, स्वतंत्र विचार और नई शुरुआत से जोड़ा जाता है। 1/1/1 का संयोग इसी ऊर्जा को तीन गुना तक बढ़ाने में मदद करता है। यह ऐसे लोगों के लिए विशेष माना जाता है, अपने जीवन में किसी नई दिशा, नई योजना या नए अध्याय को शुरू करना चाहते हैं। आज के दिन आप जिस काम की नींव रखेंगे उसमे सफलता अवश्य मिलेगी।

लक्ष्य निर्धारण का पावन समय

आज 1 अक्टूबर का दिन नए लक्ष्य तय करने, किसी नए कार्य की शुरुआत करने और अपने इरादों को स्पष्ट करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत शुभ माना जा रहा है।

अगर आप करियर के लिए कुछ सोचना चाहते हैं, तो आज पूरे दिन इसके बारे में विचार करने से आपको सही दिशा मिल सकती है। यही नहीं अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान है, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं।

आत्म-प्रेरणा का संदेश

1/1/1 का यह संयोग हमें यह याद दिलाता है कि किसी भी सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने निर्णय और पहले कदम से होती है। इस संयोग से यह पता चलता है कि आपके भीतर ही इतनी शक्ति है कि आप उस पर काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं।

कुल मिलाकर, आज का दिन 1/1/1 नई शुरुआत, आत्मविश्वास, नेतृत्व और सकारात्मक परिवर्तन के दिन है, जो आपके आने वाले समय की सही दिशा तय करने में मदद करेंगे। 

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।