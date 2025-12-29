Personality Traits: क्या आप भी अपने सिग्नेचर के नीचे डॉट लगाते हैं? जान लीजिए इसका असली मतलब

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्ताक्षर सिर्फ आपका नाम नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व का आईना होते हैं। ग्राफोलॉजी (हस्तलेख विज्ञान) के अनुसार, जिस तरह आप कागज पर अपनी कलम चलाते हैं, वह आपके भविष्य और स्वभाव के कई राज खोलता है। सिग्नेचर में लगाए जाने वाले 'बिंदु' यानी डॉट्स (Dots) का अपना एक खास मनोविज्ञान और ज्योतिषीय महत्व है।

आइए जानते हैं कि आपके सिग्नेचर के डॉट्स आपके बारे में क्या कहते हैं: 1. सिग्नेचर के नीचे एक डॉट (Single Dot) अगर आप अपने नाम के नीचे एक बिंदु लगाते हैं, तो यह आत्मविश्वास का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति कला और रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं। यह एक शांत स्वभाव को दर्शाता है, लेकिन ऐसे लोग अपनी पसंद-नापसंद को लेकर बहुत स्पष्ट होते हैं। ये लोग अक्सर दूसरों पर भरोसा करने में थोड़ा समय लेते हैं।

2. सिग्नेचर के नीचे दो डॉट्स (Double Dots) दो बिंदु लगाने वाले लोग स्वभाव से व्यवहारिक (Practical) होते हैं। ये जीवन में स्थिरता की तलाश में रहते हैं। ऐसे लोग व्यवस्थित तरीके से काम करना पसंद करते हैं और माना जाता है कि इनमें नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता होती है। ये अपने परिवार और रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं।