Name Astrology: जिनके नाम में दो M होते हैं, कैसा होता है उनका स्वभाव?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नेम एस्ट्रोलॉजी में नाम के अक्षरों को व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि नाम के अक्षर व्यक्ति की सोच, व्यवहार और जीवन के प्रति उसके नजरिए के बारे में कुछ संकेत देते हैं। इसी वजह से जिन लोगों के नाम में दो बार M अक्षर आता है, उनके स्वभाव को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाती है।

ऐसा माना जाता है कि इन लोगों में आत्मविश्वास, मेहनत करने की क्षमता और भावनात्मक गहराई कूट-कूटकर भरी होती है। तो चलिए जानते हैं जिनके नाम Namami, Nimmi,Shammi,Manmohan,Mamata,Madhurima आदि होते हैं या ऐसे ही जिनके नाम में डबल M आता है उनका स्‍वभाव कैसा होता है।

हर बात को गहराई से सोचने वाले दो M वाले नाम वाले लोगों के व्यक्तित्व की एक विशेषता होती है कि वो गहराई से सोचते हैं और संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोगों को छोटी-छोटी बातों पर विचार करना पसंद होता है। ये किसी फैसले पर पहुंचने से पहले उसके अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत कभी-कभी उन्हें तनाव में भी डाल सकती है।

साफ बोलना पसंद करते हैं इन लोगों को अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना पसंद होता है। ये दिखावे के बजाय सच्चाई को महत्व देते हैं और रिश्तों में ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं। हालांकि, कई बार अपनी बातों को रखने के लिए ये लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाले को इनकी बातें चुभ जाती हैं।