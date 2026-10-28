Karwa chauth 2026: सरगी में लाल, हरा या पीला? ज्योतिषी ने बताया आपकी राशि के लिए कौन सा रंग है लकी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर सुहागिन महिला के लिए करवा चौथ (Karwa Chauth 2026) का व्रत बेहद खास माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं के व्रत की शुरुआत सरगी की चीजों का सेवन करने के बाद होती है। करवा चौथ व्रत में सरगी की परंपरा को बेहद शुभ माना जाता है।

यह जानकर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि किस राशि की महिलाओं के लिए कौन-से रंग के कपड़े पहनना शुभ होगा। ऐसे में आइए, एस्ट्रोपत्री की ज्योतिषी पूजा आहूजा के अनुसार इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

पूजा आहूजा बताती हैं कि करवा चौथ के पावन पर्व पर सरगी के समय अपनी राशि के अनुसार शुभ रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शुभ रंग धारण करने से मन में सकारात्मकता और उत्साह का संचार होता है।