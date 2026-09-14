गणेश चतुर्थी पर राशि अनुसार करें ये खास उपाय, विघ्नहर्ता की कृपा से पूरी होंगी मनोकामनाएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गणेश चतुर्थी केवल उत्सव मनाने का समय नहीं होता है बल्कि भगवान गणेश की दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का एक अत्यंत पावन अवसर भी है है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, प्रत्येक राशि का संबंध किसी न किसी विशिष्ट ग्रह और तत्त्व से होता है।

जब आप गणेश चतुर्थी के दिन अपनी राशि का ध्यान रखते हुए अनुकूल सामग्री का अर्पण बप्पा को करते हैं तब आपको इसके पूर्ण लाभ हो सकते हैं। एस्ट्रोपत्री की ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा बताती हैं कि चतुर्थी के दौरान अपनी राशि के अनुकूल दूर्वा, मोदक, शमी के पत्ते अथवा विशिष्ट बीज मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए जिससे ग्रहों को भी अनुकूल किया जा सके और मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकें।

जब अपनी राशि के अनुसार श्रद्धा व संकल्प के साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो वर्षों से अटके काम बनने लगते हैं। यह विधि नकारात्मक विचारों को दूर कर जीवन में सकारात्मकता, रिद्धि और सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। आइए आपको बताते हैं कि आपको इस दिन गणपति को क्या अर्पित करना चाहिए।

मेष और वृश्चिक राशि मेष और वृश्चिक राशि के लोग गणेश चतुर्थी पर गणपति को गुड़ से बनी मिठाइयां चढ़ाएं। पूजा के दौरान आप गुड़हल और गुलाब जैसे लाल फूल चढ़ाएं, तो गणपति की कृपा बनी रहेगी। लाल गुड़हल के फूल चढ़ाने से आपको करियर में सफलता मिल सकती है।

वृषभ और तुला राशि अगर वृषभ और तुला राशि के लोग अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी बनाए रखना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की पूजा में नारंगी या पीले रंग के वस्त्र पहनें और नारियल की बर्फी का भोग लगाएं।