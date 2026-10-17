क्या नाम बदलने से चमक सकती है किस्मत? जानिए नामांक का जीवन पर कितना पड़ता है असर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंकशास्त्र में व्यक्ति के नाम के अंकों को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नाम के अक्षरों से बनने वाले अंक से व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, करियर आदि के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसलिए कई लोग अपना नाम बदल लेते हैं।

दरअसल, नाम के अक्षरों को जोड़ने या हटाने से नामांक बदल जाता है, जिसका सीधा संबंध व्यक्ति की ऊर्जा और जीवन की संभावनाओं से होता है। ऐसी स्थिति में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या नाम बदलने से किस्मत बदल सकती है? आइए इस लेख में एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी रजनी गुप्ता के अनुसार जानते हैं कि क्या वाकई नाम बदलने से किस्मत बदलती है और अंकशास्त्र में इसकी क्या भूमिका है।

एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी रजनी गुप्ता के अनुसार, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना अवश्य पड़ता है, जैसे कि करियर, स्वास्थ्य, विवाह और संतान संबंधी बाधाएं। कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म तारीख को परिवर्तित नहीं कर सकता है। कई बार हमारा मूलांक या भाग्यांक हमारे अनुकूल नहीं होते हैं और हम इन्हें बदल भी नहीं सकते। ऐसे में केवल हमारा नाम ही एक ऐसा माध्यम है, जिसे बदलना हमारे हाथ में होता है।