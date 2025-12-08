Weekly Finance Horoscope: बजटिंग पर ध्यान दें, पढ़ें वित्त राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के जातक इस सप्ताह घर से जुड़े खर्च कर सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। आइए धनु से मीन राशि (Weekly Finance Horoscope 08 to 14 December 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

धनु साप्ताहिक राशिफल — वित्त वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन सतर्क निर्णय आवश्यक हैं। वक्री गुरु पुरानी निवेश, साझेदारी या साझा वित्तीय मामलों की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करेंगे। कर्क राशि में चंद्रदेव प्रैक्टिकल बजटिंग को बढ़ावा देंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव के दौरान मनोरंजन या यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। कन्या राशि में चंद्रदेव वित्तीय अनुशासन और योजना को मजबूत करेंगे, जिससे लंबी अवधि के लक्ष्यों में सहायता मिलेगी।

मकर साप्ताहिक राशिफल — वित्त वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन समझदारी और योजना आवश्यक है। कर्क राशि में चंद्रदेव साझा वित्तीय जिम्मेदारियों या पुराने समझौतों की समीक्षा को बढ़ावा देंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव घर या परिवार से जुड़े अचानक खर्च ला सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। सूर्य, बुध और शुक्र प्रैक्टिकल निर्णय लेने में मदद करेंगे, खासकर बचत और निवेश के मामलों में। कन्या राशि में चंद्रदेव बजट बनाने, खर्चों का मूल्यांकन और वित्तीय प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल — वित्त वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, पर सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक है। कर्क राशि में चंद्रदेव बजट बनाने और भावनाओं में खर्च से बचने की सलाह देंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव विलासिता या सामाजिक गतिविधियों में खर्च की इच्छा बढ़ा सकते हैं, इसलिए संयम जरूरी है। वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र निवेश योजनाओं को देखने, पैसों के पैटर्न समझने या किसी सौदे पर बातचीत के लिए अनुकूल हैं। वक्री गुरु पुराने वित्तीय फैसलों की समीक्षा में मदद करेंगे। कन्या राशि में चंद्रदेव स्पष्टता लाते हैं, जिससे बेहतर व्यवस्था और लंबे समय की योजना बनती है।