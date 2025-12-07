विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Scorpio Weekly Horoscope: उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा यह सप्ताह, पढ़ें वृश्चिक का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:20 PM (IST)

वृश्चिक जातकों के लिए यह सप्ताह शक्तिशाली और परिवर्तनकारी रहेगा।

Scorpio Rashifal 2025: वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 08 to 14 December 2025) वृश्चिक जातकों के लिए व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक गहराई और आत्मविश्वास बढ़ाने का समय है। सूर्य, बुध और शुक्र आपके ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे इन्टूशन, आकर्षण और मानसिक तीक्ष्णता बढ़ती है। चंद्रदेव का कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर आपके भावनात्मक जीवन, करियर और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करेगा।

परिचय

वृश्चिक जातकों के लिए यह सप्ताह शक्तिशाली और परिवर्तनकारी रहेगा। सूर्य, बुध और शुक्र आपकी राशि में हैं, जो ग्रहों के मजबूत समर्थन से और अधिक प्रभावी बनते हैं। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव इन्टूशन और भावनात्मक साहस बढ़ाएंगे। 10–11 दिसंबर को सिंह राशि में चंद्रदेव महत्वाकांक्षा और मान्यता लाएंगे। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्रदेव स्थिरता और प्रैक्टिकल समझ प्रदान करेंगे। संपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन, स्पष्टता और प्रगति के लिए अनुकूल है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल — स्वास्थ्य

स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, लेकिन भावनात्मक प्रभाव अधिक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव संवेदनशीलता बढ़ाएंगे, इसलिए आराम, जलयोजन और भावनात्मक देखभाल आवश्यक है। सिंह राशि में चंद्रदेव ऊर्जा बढ़ाएंगे और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करेंगे। धनु राशि में मंगल के होने से ऊर्जा अचानक उभर सकती है, इसलिए ज्यादा काम करने से बचें। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव आहार, नींद और दिनचर्या में अनुशासन बढ़ाएंगे। ग्राउंडिंग अभ्यास भावनात्मक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल — परिवार और रिश्ते

संबंध भावनात्मक गहराई के साथ मजबूत होंगे। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव पारिवारिक बातचीत और हीलिंग के क्षण लाएंगे। आपकी राशि में शुक्र प्रेम संबंधों को और अधिक उत्साही, अंतरंग और एक्सप्रेसिव बनाएगा। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव तेज विचार या चर्चा ला सकते हैं, लेकिन धैर्य से स्पष्टता आएगी। कन्या राशि में चंद्रदेव स्थिर और प्रैक्टिकल संवाद सुनिश्चित करेंगे, जिससे पुराने मतभेद सुलझेंगे और संबंध मजबूत होंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल — शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए सप्ताह ध्यान और उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। सूर्य, बुध और शुक्र एनालिटिकल क्षमता और सीखने के उत्साह को तेज करेंगे। कर्क राशि में चंद्रदेव याद करने की शक्ति और एकाग्रता बढ़ाएंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, जो परीक्षा, प्रेजेंटेशन या समूह गतिविधियों में लाभकारी है। कन्या राशि में चंद्रदेव अनुशासन और संगठन क्षमता को चरम पर पहुंचाएंगे, जिससे रिविजन और असाइनमेंट्स आसानी से पूरे होंगे। वक्री गुरु पुराने विषयों को दोबारा समझने में मदद करेंगे।

निष्कर्ष

यह सप्ताह वृश्चिक जातकों के लिए भावनात्मक गहराई, इन्टूशन और नई स्पष्टता लाएगा। सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति आपके विचारों, इच्छाओं और निर्णयों में नियंत्रण बढ़ाएगी। चंद्रदेव का कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर आपके भावनात्मक प्रवाह को संतुलित करेगा। सप्ताह के अंत तक आप अधिक प्रैक्टिकल, ऑर्गनाइज्ड और व्यक्तिगत व पेशेवर लक्ष्यों के प्रति संतुलित महसूस करेंगे।

उपाय

a) प्रतिदिन “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें, आंतरिक शक्ति और स्पष्टता बढ़ेगी।
b) सोमवार को शिवलिंग को जल अर्पित करें, शुद्धि और संतुलन मिलेगा।
c) गहरे लाल या मरून रंग के कपड़े पहनें, मंगल और वृश्चिक ऊर्जा मजबूत होगी।
d) सुरक्षा और स्थिरता के लिए छोटे ओब्सीडियन या गार्नेट का टुकड़ा रखें।
e) प्रतिदिन 10–15 मिनट ध्यान करें, भावनात्मक तनाव कम होगा।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।