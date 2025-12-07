विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Sagittarius Weekly Horoscope: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, बड़े प्लान बनाने का है समय, पढ़ें धनु का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:28 PM (IST)

धनु जातकों के लिए यह सप्ताह गतिशील और क्रियात्मक रहेगा। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2 ...और पढ़ें

Sagittarius Rashifal 2025: धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 08 to 14 December 2025) धनु जातकों के लिए ऊर्जा, प्रेरणा और आंतरिक परिवर्तन का समय है। मंगल आपके राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आत्मविश्वास और क्रियाशीलता बढ़ती है। चंद्रदेव का कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर आपके भावनाओं, महत्वाकांक्षा और प्रैक्टिकल निर्णयों को प्रभावित करेगा। सूर्य, बुध और शुक्र की वृश्चिक राशि में स्थिति खुद को परखने और आध्यात्मिक संतुलन को बढ़ाएगी।

परिचय

धनु जातकों के लिए यह सप्ताह गतिशील और क्रियात्मक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव साहस और क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करेंगे। 12–14 दिसंबर तक कन्या राशि में चंद्रदेव आपका ध्यान करियर, अनुशासन और सुधार की ओर ले जाएंगे। मंगल की राशि में गोचर आपको निर्णायक कदम उठाने की शक्ति देगा, जबकि वृश्चिक राशि का प्रभाव गहन उद्देश्य से जोड़ता रहेगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल — स्वास्थ्य

स्वास्थ्य में ऊर्जा का प्रवाह मजबूत रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएंगे, इसलिए आराम आवश्यक है। सिंह राशि में चंद्रदेव उत्साह और जीवन शक्ति बढ़ाएंगे, जिससे शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अत्यधिक प्रयास से बचें। कन्या राशि में चंद्रदेव आहार, दिनचर्या और शारीरिक संतुलन पर ध्यान देंगे। सही मात्रा में पानी पिएं, ग्राउंडिंग अभ्यास और स्ट्रेचिंग एक्ससरसाइस विशेष रूप से लाभकारी होंगे।

धनु साप्ताहिक राशिफल — परिवार और रिश्ते

रिश्तों में गहराई और मीनिंगफुल बातचीत होगी। कर्क राशि में चंद्रदेव भावनात्मक गहराई और पारिवारिक संवाद बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और शुक्र प्रेम संबंधों को और अधिक गहरा और संवेदनशील बनाएंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव उत्साह और आकर्षण बढ़ाएंगे। कन्या राशि में चंद्रदेव प्रैक्टिकल और संतुलित संवाद सुनिश्चित करेंगे। कभी-कभी राहु के प्रभाव से भाई-बहन या मित्रों के साथ असमझदारी हो सकती है, इसलिए धैर्य आवश्यक है।

धनु साप्ताहिक राशिफल — शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए सप्ताह प्रोडक्टिव और समझदारी भरा रहेगा। कर्क राशि में चंद्रदेव याद करने की शक्ति और जानकारी ग्रहण करने में मदद करेंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, जिससे प्रेजेंटेशन या प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। सूर्य, बुध और शुक्र गहन अध्ययन और एनालिटिकल क्षमता बढ़ाएंगे। कन्या राशि में चंद्रदेव अनुशासन और संगठन क्षमता को चरम पर ले जाएंगे, जिससे रिविजन और स्ट्रक्चर्ड स्टडी अधिक प्रभावी होगी। वक्री गुरु पुराने विषयों की समीक्षा को बढ़ावा देंगे, जिससे आधार मजबूत होगा।

निष्कर्ष

यह सप्ताह धनु जातकों के लिए प्रेरणा, भावनात्मक समझ और रणनीतिक प्रगति लाएगा। मंगल आपकी ऊर्जा को मजबूत करेंगे और लक्ष्य की दिशा में साहसपूर्वक कदम उठाने में मदद करेंगे। चंद्रदेव का कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर भावनात्मक संवेदनशीलता से आत्मविश्वास और अंत में अनुशासित प्रोडक्टिविटी की ओर ले जाएगा। सूर्य, बुध और शुक्र की वृश्चिक राशि में स्थिति आंतरिक विकास और इंटूटीव समझ को प्रोत्साहित करेगी। सप्ताह के अंत तक आप ऊर्जा से भरपूर, संगठित और स्पष्ट दृष्टि के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस करेंगे।

उपाय

a) प्रतिदिन “ॐ बृहस्पतये नमः” का जाप करें, गुरु की कृपा और बुद्धि बढ़ेगी।
b) सुरक्षा और ज्ञान के लिए गुरुवार को पीले फूल या हल्दी का जल भगवान विष्णु को अर्पित करें।
c) पीले या केसरिया रंग के कपड़े पहनें, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी।
d) घर के पूर्वोत्तर दिशा में घी का दीपक जलाएं, सामंजस्य आकर्षित होगा।
e) ध्यान या ग्राउंडिंग अभ्यास में समय बिताएं, इससे मंगल की ऊर्जा संतुलित होगी।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।