Weekly Finance Horoscope: इस हफ्ते पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, जानिए वित्त राशिफल
राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चि ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वित्त राशिफल के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव बजट और खर्च पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना होगा। आइए सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Finance Horoscope 08 to 14 December 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।
सिंह साप्ताहिक राशिफल — वित्त
वित्तीय स्थिति स्थिर और संतुलित रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव बजट और खर्च पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। मध्य सप्ताह में राशि परिवर्तन के कारण लक्ज़री की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, इसलिए विवेकपूर्ण निर्णय आवश्यक हैं। वृश्चिक राशि में शुक्रदेव क्रिएटिव कार्यों या साझेदारी से लाभ दिला सकते हैं। कन्या राशि में चंद्रदेव सप्ताहांत में पैसों को जोड़ने और निवेश की समीक्षा के लिए अनुकूल समय देंगे।
कन्या साप्ताहिक राशिफल — वित्त
वित्तीय स्थिति इस सप्ताह स्थिर और सुधार की ओर रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव बजट और खर्च पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव की स्थिति से मनोरंजन या प्रियजनों पर खर्च करने की इच्छा बढ़ सकती है, इसलिए संतुलन आवश्यक है। वक्री गुरु के प्रभाव से पुराने निवेश या वित्तीय कमिटमेंट्स में कुछ देरी या दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है। 12 दिसंबर से चंद्रदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और खर्चों की योजना प्रभावी ढंग से बनेगी।
तुला साप्ताहिक राशिफल — वित्त
वित्तीय मामलों में सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। कर्क राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में पैसे का सही तरीके से उपयोग और लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव के प्रभाव से मित्रों, मनोरंजन या सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र के प्रभाव से पिछले निवेश या वित्तीय निर्णयों पर दोबारा विचार हो सकता है। कन्या राशि में चंद्रदेव सप्ताहांत में बजट, योजना और वित्तीय संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे स्थिरता बढ़ेगी।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल — वित्त
वित्तीय स्थिति स्थिर लेकिन सोच-समझकर निर्णय लेने वाली रहेगी। सूर्य, बुध और शुक्र आपके वित्तीय निर्णयों में मदद करेंगे। शुक्र के प्रभाव से अप्रत्याशित लाभ या वित्तीय सहयोग भी मिल सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव खर्च में सतर्कता और भावनात्मक समझ बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में उदारता बढ़ सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव वित्तीय अनुशासन और स्पष्टता बढ़ाएंगे, जिससे बजट और निवेश की समीक्षा के लिए उपयुक्त समय मिलेगा।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
