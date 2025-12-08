Weekly Finance Horoscope: इस हफ्ते पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, जानिए वित्त राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वित्त राशिफल के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव बजट और खर्च पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना होगा। आइए सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Finance Horoscope 08 to 14 December 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह साप्ताहिक राशिफल — वित्त वित्तीय स्थिति स्थिर और संतुलित रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव बजट और खर्च पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। मध्य सप्ताह में राशि परिवर्तन के कारण लक्ज़री की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, इसलिए विवेकपूर्ण निर्णय आवश्यक हैं। वृश्चिक राशि में शुक्रदेव क्रिएटिव कार्यों या साझेदारी से लाभ दिला सकते हैं। कन्या राशि में चंद्रदेव सप्ताहांत में पैसों को जोड़ने और निवेश की समीक्षा के लिए अनुकूल समय देंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल — वित्त वित्तीय स्थिति इस सप्ताह स्थिर और सुधार की ओर रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव बजट और खर्च पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव की स्थिति से मनोरंजन या प्रियजनों पर खर्च करने की इच्छा बढ़ सकती है, इसलिए संतुलन आवश्यक है। वक्री गुरु के प्रभाव से पुराने निवेश या वित्तीय कमिटमेंट्स में कुछ देरी या दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है। 12 दिसंबर से चंद्रदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और खर्चों की योजना प्रभावी ढंग से बनेगी।

तुला साप्ताहिक राशिफल — वित्त वित्तीय मामलों में सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। कर्क राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में पैसे का सही तरीके से उपयोग और लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव के प्रभाव से मित्रों, मनोरंजन या सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र के प्रभाव से पिछले निवेश या वित्तीय निर्णयों पर दोबारा विचार हो सकता है। कन्या राशि में चंद्रदेव सप्ताहांत में बजट, योजना और वित्तीय संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे स्थिरता बढ़ेगी।