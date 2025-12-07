विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Capricorn Weekly Horoscope: प्रैक्टिकल सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, पढ़ें मकर का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:46 PM (IST)

मकर जातक इस सप्ताह भावनात्मक और पेशेवर दृष्टि से स्थिर प्रगति अनुभव करेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह ...और पढ़ें

Capricorn Rashifal 2025: मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 08 to 14 December 2025) मकर जातकों के लिए संतुलन, प्रगति और भावनात्मक जागरूकता का समय है। चंद्रदेव का कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर रिश्तों, खुद को परखने की और कार्य क्षमता को एक्टिव करेगा। सूर्य, बुध और शुक्र की वृश्चिक राशि में स्थिति लक्ष्यों को मजबूत करने, रणनीतियों को सुधारने और महत्वपूर्ण संबंधों को पोषित करने के लिए अनुकूल है।

परिचय

मकर जातक इस सप्ताह भावनात्मक और पेशेवर दृष्टि से स्थिर प्रगति अनुभव करेंगे। कर्क राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में साझेदारी और सहयोग पर ध्यान देंगे। 10–11 दिसंबर तक सिंह राशि में चंद्रदेव साहस, खुद को परखने और आंतरिक परिवर्तन को बढ़ावा देंगे। 12–14 दिसंबर तक कन्या राशि में चंद्रदेव प्रैक्टिकल समझ को उभारेंगे, जिससे आपके कार्य लंबे समय के लक्ष्यों के अनुरूप होंगे। सूर्य, बुध और शुक्र की वृश्चिक राशि में स्थिति ध्यान, इन्टूशन और स्पष्टता बढ़ाएगी।

मकर साप्ताहिक राशिफल — स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन भावनात्मक और शारीरिक संतुलन जरूरी है। कर्क राशि में चंद्रदेव संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं, इसलिए तनाव को दूर करने का उपाय आवश्यक है। सिंह राशि में चंद्रदेव ऊर्जा और उत्साह बढ़ाएंगे, शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। मंगल के प्रभाव से अत्यधिक प्रयास से बचें। कन्या राशि में चंद्रदेव अनुशासन और रूटीन सुधारने पर ध्यान देंगे। स्वस्थ आदतें, बेहतर आहार और हाइड्रेशन बनाए रखना लाभकारी रहेगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल — परिवार और रिश्ते

रिश्तों में स्थिरता और गहराई बढ़ेगी। कर्क राशि में चंद्रदेव भावनात्मक बंधन को मजबूत करेंगे, पारिवारिक संवाद को सरल बनाएंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और शुक्र नजदीकी और विश्वास को बढ़ाएंगे, जिससे भावनाओं को सरलता से व्यक्त कर पाएंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव कभी-कभी जिद या अहंकार वाले पल ला सकते हैं, लेकिन धैर्य से स्पष्टता आएगी। कन्या राशि में चंद्रदेव संवाद को प्रैक्टिकल और समाधान सोचने वाला बनाएंगे।

मकर साप्ताहिक राशिफल — शिक्षा

विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के लिए सप्ताह संगठित और फोकस वाला रहेगा। कर्क राशि में चंद्रदेव याद करने की शक्ति और ध्यान को बढ़ावा देंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, जिससे प्रेजेंटेशन और ग्रुप डिस्कशन के लिए अनुकूल समय होगा। सूर्य, बुध और शुक्र विश्लेषण और डिटेल्स पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। कन्या राशि में चंद्रदेव के होने से अनुशासन चरम पर होगा, जिससे रिविजन, अध्ययन सामग्री का आयोजन और परीक्षा की तैयारी में आसानी होगी। वक्री गुरु पुराने पाठ की समीक्षा में मदद करेंगे, जिससे आधार मजबूत होगा।

निष्कर्ष

यह सप्ताह मकर जातकों के लिए भावनात्मक स्पष्टता, पेशेवर विकास और अनुसाशित गति लाएगा। चंद्रदेव का कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर रिश्तों, कार्य और लंबे समय के लक्ष्यों के प्रति समझ को निखरेगा। सूर्य, बुध और शुक्र की वृश्चिक राशि में स्थिति ध्यान, रणनीति और खुद को परखने को बढ़ाएगी। सप्ताह के अंत तक आप ज्यादा संतुलन, प्रैक्टिकल सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस करेंगे।

उपाय

a) शनिवार को “ॐ शनैश्चराय नमः” का जाप करें, शनि की सुरक्षा और स्थिरता बढ़ेगी।
b) मानसिक और शारीरिक स्थिरता के लिए सोने से पहले पैरों में तिल का तेल लगाएं।
c) गहरे नीले या काले कपड़े पहनें, स्थिरता और अनुशासन बढ़ेगा।
d) शनिवार को जरूरतमंदों को काले तिल या कंबल दान करें।
e) ध्यान या धीमी सांसों के अभ्यास में समय दें, भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।