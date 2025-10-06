विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Finance Horoscope 6 to 12 October 2025: आर्थिक स्थिति रहेगी स्थिर, पढ़ें वित्त राशिफल

By Digital Desk Edited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:13 AM (IST)

राशिफल के अनुसार कुछ राशियों की आय में वृद्धि और नए अवसर नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि में चंद्रमा शौक या बच्चों से जुड़े खर्च बढ़ा सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि ( Weekly Finance Horoscope 6 to 12 October 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।

Weekly Finance Horoscope 6 to 12 October 2025: साप्ताहिक वित्त राशिफल।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: वित्त (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और सुधार के अवसर होंगे। सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि में चंद्रमा साझा वित्त या ऋण के प्रति जागरूकता लाएंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा निवेश के लिए अचानक इच्छाएं ला सकते हैं, इस दौरान सावधानी आवश्यक होगी। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा आपकी आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेंगे, संपत्ति या संपत्ति संबंधी निर्णयों में सहायक होगा। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा सहयोग के माध्यम से नई आय स्रोतों पर चर्चा को प्रोत्साहित करेंगे। कन्या राशि में शुक्र सावधानीपूर्वक योजना के साथ स्थिर आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करेंगे। यह सिंह साप्ताहिक राशिफल धन प्रबंधन में अनुशासन पर जोर देता है।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: वित्त (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

आर्थिक मामलों में ध्यान देना आवश्यक है। सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि में चंद्रमा साझेदारी या परिवार से जुड़े खर्च ला सकते हैं। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे आप ऋण, निवेश या साझा संसाधनों पर ध्यान देंगे। इस दौरान सावधानी बरतें। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे, जो यात्रा या उच्च शिक्षा के जरिए आर्थिक विस्तार में मदद करेंगे। 12 अक्टूबर को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे करियर और पेशेवर मान्यता से जुड़े लाभ मिल सकते हैं। शुक्र कन्या राशि में होने से समझदारी और प्रैक्टिकल आर्थिक योजना विकास सुनिश्चित करेगी। यह कन्या साप्ताहिक राशिफल संतुलित आर्थिक प्रबंधन पर जोर देता है।

तुला साप्ताहिक राशिफल: वित्त (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

वित्त सावधानीपूर्वक योजना से शुभ दिखाई देता है। सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि में चंद्रमा स्वास्थ्य या कार्य दिनचर्या से जुड़े छोटे खर्च ला सकते हैं। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा आर्थिक समझौतों या साझा निवेश पर जोर देंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे, संपत्ति प्रबंधन और बचत में सहयोग देंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा शिक्षा या यात्रा से जुड़े दीर्घकालीन आर्थिक योजना पर जोर देंगे। कन्या राशि में शुक्र आपको प्रैक्टिकल आर्थिक निर्णय लेने में मदद करेंगे। यह तुला साप्ताहिक राशिफल सावधानीपूर्वक परंतु लाभकारी धन प्रबंधन की सलाह देता है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वित्त (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

वित्त में वृद्धि और नए अवसर नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि में चंद्रमा शौक या बच्चों से जुड़े खर्च बढ़ा सकते हैं। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे दिनचर्या में आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान रहेगा। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे, जो साझेदारी के जरिए लाभ लाएंगे। 12 अक्टूबर को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे परिवार में साझा संसाधनों, निवेश या विरासत से जुड़ी चर्चाएं हो सकती हैं। मिथुन राशि में गुरु साझेदारी से आर्थिक विस्तार में मदद करेंगे। यह वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल आर्थिक मामलों में सावधानी और धैर्य की सलाह देता है।

लेखक: यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है , अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।