Weekly Finance Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: नेटवर्किंग से मिलेगा फायदा, पढ़ें वित्त राशिफल

राशिफल के अनुसार वित्तीय मामलों में कुछ लोगों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा छिपे खर्च या भावनात्मक खर्च की संभावना को दिखा रहा है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं धनु से मीन राशि (Weekly Finance Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के लोगों का आत्मविश्वास के साथ खर्च या व्यक्तिगत विकास में निवेश बढ़ सकता है। हालांकि बचत करने पर ध्यान देना होगा, तो आइए धनु से मीन राशि (Weekly Finance Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु साप्ताहिक राशिफल: वित्त (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) इस सप्ताह वित्तीय मामलों में संतुलन और संरचना की आवश्यकता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से आत्मविश्वास के साथ खर्च या व्यक्तिगत विकास में निवेश बढ़ सकता है। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से बजट, बचत और अनुशासित वित्तीय योजना पर ध्यान मिलेगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से संवाद, सामाजिक संपर्क या सहायक परियोजनाओं से लाभ संभव है। मिथुन राशि में बृहस्पति साझेदारी के माध्यम से अवसर बढ़ाएंगे, लेकिन कुम्भ राशि में राहु जल्दबाजी में वित्तीय निर्णयों से सावधान रहने की सलाह देंगे।

मकर साप्ताहिक राशिफल: वित्त (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) वित्तीय मामलों में यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा छिपे खर्च या भावनात्मक खर्च की संभावना दर्शाता है। मध्य सप्ताह में मकर राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास के साथ वित्तीय योजना और बचत को प्रोत्साहित करता है। सप्ताहांत में कुंभ राशि में चंद्रमा आय, बजट और संसाधनों के प्रबंधन पर जोर देता है, हालांकि राहु के कुंभ राशि में होने से आवेगी वित्तीय निर्णयों से बचने की सलाह है। शुक्र देव के सिंह राशि में होने से आराम या विलासिता पर खर्च की संभावना बनती है।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: वित्त (29 सितंबर से 5 अक्टूबर) इस सप्ताह वित्तीय मामलों में संतुलन और अनुशासन की आवश्यकता होगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में नेटवर्किंग या समूह उद्यमों से लाभ ला सकते हैं। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में छुपे हुए खर्चों को उजागर करेंगे, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना आवश्यक होगी। सप्ताहांत में चंद्रमा कुंभ राशि में वित्तीय आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, परन्तु आवेग से खर्च करने से बचने की चेतावनी देंगे। राहु देव की कुंभ राशि में स्थिति असामान्य लाभ प्रदान कर सकती है, जबकि मीन राशि में शनि गुरु का प्रतिगमन आपको धैर्यपूर्वक और सावधानी से वित्तीय मामलों को संभालने की सीख देगा।