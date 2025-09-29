Weekly Finance Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: कार्यक्षेत्र में नए अवसर से होगा धन लाभ, पढ़ें राशिफल
वित्त राशिफल के अनुसार इस हफ्ते कुछ विशेष कार्यों पर खर्च हो सकते हैं लेकिन आवेग में आकर खर्च करने से बचने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि ( Weekly Finance Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशियां सप्ताह की शुरुआत में निवेश कर सकती हैं। वहीं, कुछ लोगों को राशि में राहु घरेलू मामलों में जल्दबाजी से वित्तीय निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जा रही है, तो आइए सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Finance Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।
सिंह साप्ताहिक राशिफल: वित्त (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
इस सप्ताह वित्तीय स्थिरता संतुलन और अनुशासन पर निर्भर करेगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रचनात्मक कार्यों पर निवेश या खुशीपूर्ण खर्च लाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में बजट और पैसों के जिम्मेदार प्रबंधन पर जोर देंगे। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में संयुक्त वित्तीय निर्णय और साझा जिम्मेदारियों को उजागर करेंगे।
सिंह राशि में शुक्र आपको विलासिता या व्यक्तिगत देखभाल पर खर्च करने की प्रेरणा दे सकते हैं। कुम्भ राशि में राहु आवेग में वित्तीय निर्णय लेने से बचने की चेतावनी देंगे।
कन्या साप्ताहिक राशिफल: वित्त (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
वित्तीय दृष्टि से इस सप्ताह स्थिरता बनी रहेगी, परंतु सतर्कता आवश्यक है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में होने से घर या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में होने से व्यावहारिक वित्तीय योजना, दीर्घकालीन निवेश और बचत में लाभ होगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में होने से स्वास्थ्य या दैनिक जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है।
बुध का तुला राशि में प्रवेश बजट बनाने की क्षमता को सशक्त करेगा, और बृहस्पति मिथुन राशि में वित्तीय ज्ञान और वृद्धि के नए अवसर प्रदान करेंगे।
तुला साप्ताहिक राशिफल: वित्त (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
इस सप्ताह वित्तीय मामलों में स्थिरता और वृद्धि के अवसर बने रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में संवाद या अल्पकालिक प्रोजेक्ट्स से लाभ दिला सकते हैं। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में सावधानीपूर्वक बजट बनाने और घरेलू खर्चों पर ध्यान देने में सहायक होंगे। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में मनोरंजन या रचनात्मक कार्यों पर खर्च बढ़ाने का संकेत देंगे, लेकिन नवाचारी योजनाओं से लाभ मिलने के अवसर भी होंगे।
कुम्भ राशि में राहु असामान्य आय स्रोतों की खोज करने की सलाह देंगे, लेकिन आवेग में खर्च करने से बचना चाहिए।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वित्त (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
इस सप्ताह वित्तीय मामलों पर ध्यान आवश्यक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से आय और संसाधनों के प्रबंधन पर जोर रहेगा। आप वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से निवेश और सावधानीपूर्वक वित्तीय योजना में मदद मिलेगी। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से पारिवारिक खर्चों या संपत्ति और गृह संबंधी निर्णयों पर ध्यान जाएगा। मिथुन राशि में बृहस्पति साझेदारी से विकास को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन कुम्भ राशि में राहु घरेलू मामलों में जल्दबाजी से वित्तीय निर्णय लेने से बचने की सलाह देंगे।
लेखक: यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है , अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
