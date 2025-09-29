Weekly Finance Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: बजटिंग पर जोर देंगे, पढ़ें वित्त राशिफल

वित्त राशिफल के अनुसार इस हफ्ते वित्तीय मामलों में योजना और सतर्कता की आवश्यकता है। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशियों के जातक सप्ताह की शुरुआत में यात्रा या शिक्षा संबंधी निवेश की प्रवृत्ति ला सकते है। वहीं, कुछ लोगों को खर्चों पर थोड़ा काबू रखना होगा, तो आइए मेष से कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष साप्ताहिक राशिफल: वित्त (29 सितंबर से 5 अक्टूबर) वित्तीय मामलों में संतुलन और ध्यान आवश्यक है। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा यात्रा या शिक्षा संबंधी निवेश की प्रवृत्ति ला सकते है। सप्ताह के मध्य में मकर राशि में चंद्रमा बजट, वित्तीय अनुशासन और सोच-समझकर निवेश का समर्थन करेंगे। सप्ताहांत में कुंभ राशि में चंद्रमा नेटवर्किंग, साझेदारी या असामान्य विचारों के जरिए नए अवसर खोल सकते है, हालांकि राहु की कुंभ राशि में उपस्थिति जोखिम वाले निवेशों में सतर्क रहने की सलाह देती है। सिंह राशि में शुक्र मनोरंजन या पारिवारिक जरूरतों पर खर्च बढ़ा सकते है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वित्त (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) वित्तीय मामलों में इस सप्ताह सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में होने से साझा संसाधन, संयुक्त वित्तीय निर्णय या निवेश के अवसर सामने आ सकते हैं। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से अनुशासित बजट और संरचित वित्तीय योजना में सहायता मिलेगी। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से नेटवर्किंग या असामान्य स्रोतों से अनएक्सपेक्टेड लाभ मिल सकते हैं, लेकिन राहु का कुम्भ राशि में होना त्वरित निवेश से बचने की सलाह देता है। सिंह राशि में शुक्र घर की सुख-सुविधाओं या लक्ज़री पर खर्च करने की इच्छा बढ़ा सकते हैं।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: वित्त (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) इस सप्ताह वित्तीय मामलों में योजना और सतर्कता की आवश्यकता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में साझेदारी या यात्रा से जुड़े खर्च ला सकते हैं। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में वित्तीय स्थिरता और अनुशासित बजटिंग पर जोर देंगे। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में सामाजिक नेटवर्क या नवाचारी विचारों से अचानक लाभ ला सकते हैं, लेकिन कुम्भ राशि में राहु आवेग में निवेश से बचने की चेतावनी देते हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति दीर्घकालिक वित्तीय सीख और विकास के अवसर प्रदान करेंगे।