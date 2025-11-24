Weekly Finance Horoscope: धनु राशि के जातक पैसों से जुड़े निर्णय शांत मन से लें, पढ़ें वित्त राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के लोगों को इस सप्ताह बड़े वित्तीय निर्णयों में सावधानी रखनी होगी, तो आइए धनु से मीन राशि (Weekly Finance Horoscope 24 November to 30 November 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

धनु साप्ताहिक राशिफल – वित्त (24 नवंबर से 30 नवंबर) इस सप्ताह वित्तीय स्थिति संयम और संतुलन की मांग करती है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपको खर्चों का रिव्यु करने के लिए प्रेरित करते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव बजट, बचत और वित्तीय दस्तावेजों को व्यवस्थित करने में आपकी मदद करते हैं। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव छोटे अवसर या नई वित्तीय समझ दे सकते हैं, लचीलापन जरूरी होगा। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव आपकी वित्तीय इन्टूशन को मजबूत करते हैं। घर, परिवार या भावनात्मक खरीदारी से लाभ मिल सकते हैं। 26 नवंबर को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं आप गुप्त अवसर, दीर्घकालिक निवेश या साझा संपत्तियों पर शांत मन से विचार कर सकते हैं। बृहस्पति देव वक्री होने के कारण बड़े वित्तीय निर्णयों में सावधानी महत्वपूर्ण है।

मकर साप्ताहिक राशिफल – वित्त (24 नवंबर से 30 नवंबर) वित्त के क्षेत्र में यह सप्ताह स्थिर और सुविचारित प्रगति लाते हैं। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपको अपनी आर्थिक आदतों की समीक्षा करने और भविष्य की योजनाओं को समझने में सहायता करते हैं। 25–26 नवंबर को चंद्रदेव मकर राशि में बजट, निवेश और आर्थिक निर्णयों में समझदारी और जिम्मेदारी बढ़ाते हैं। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव अचानक खर्च या छोटे अवसर ला सकते हैं, इसलिए लचीलापन रखें। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव आपकी इन्टूशन बढ़ाते हैं—परिवार या भावनात्मक खरीदारी से संबंधित निर्णय सहजता से हो पाएंगे। 26 नवंबर को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे साझा धन, संयुक्त निवेश और लंबी अवधि की आर्थिक योजनाएं मजबूत होती हैं। बृहस्पति देव वक्री हैं, इसलिए बड़े निर्णयों में धैर्य जरूरी है।

कुम्भ साप्ताहिक राशिफल – वित्त (24 नवंबर से 30 नवंबर) वित्तीय क्षेत्र में यह सप्ताह सतर्कता और सुविचारित प्रगति लाते हैं। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपकी आर्थिक आदतों की समीक्षा करने और भविष्य की योजनाओं को समझने में मदद करते हैं। 25–26 नवंबर को चंद्रदेव मकर राशि में बजट, निवेश और वित्तीय निर्णयों में समझदारी और जिम्मेदारी बढ़ाते हैं। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव अचानक खर्च या छोटे अवसर ला सकते हैं, इसलिए लचीलापन बनाए रखें। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव आपकी इन्टूशन बढ़ाते हैं। परिवार या भावनात्मक खरीदारी से संबंधित निर्णय सहजता से हो पाएंगे। 26 नवंबर को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे साझा धन, संयुक्त निवेश और लंबी अवधि की आर्थिक योजनाएं मजबूत होती हैं। बृहस्पति देव वक्री हैं, इसलिए बड़े निर्णयों में धैर्य आवश्यक है।