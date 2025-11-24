विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Finance Horoscope: सोच-विचार कर बड़े निवेश करें, पढ़ें वित्त राशिफल

Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:55 PM (IST)

राशिफल के अनुसार, वित्तीय मामलों में कुछ लोगों को इस सप्ताह सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत होगी। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Finance Horoscope 24 November to 30 November 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह पैसों के मामले में स्थिरता लेकर आएगा, जबकि कुछ जातकों को परिवार या संपत्ति से जुड़े खर्चों में सावधानी रखनी होगी, तो आइए सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Finance Horoscope 24 November to 30 November 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

सिंह साप्ताहिक राशिफल – वित्त (24 नवंबर से 30 नवंबर)

Singh

पैसों के मामले में यह सप्ताह संतुलित और सोच-समझकर निर्णय लेने का है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव नई आय के अवसरों की खोज करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी रहेगा। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव आपकी आर्थिक योजनाओं को वास्तविकता से जोड़ते हैं, बजट, निवेश या लंबे समय की कमिटमेंट्स को फिर से देखने का अच्छा समय है। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव अचानक वित्तीय समझ, लाभ या अवसर ला सकते हैं, खासतौर पर दोस्तों या नेटवर्क के माध्यम से। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव भावनात्मक स्पष्टता देते हैं, जिससे इन्टूशन पर आधारित आर्थिक निर्णय बेहतर रहेंगे। कर्क राशि में बृहस्पति देव वक्री होकर बड़े निवेशों में धैर्य रखने की सलाह देते हैं। 26 नवंबर को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, परिवार या संपत्ति से जुड़े खर्चों में सावधानी जरूरी होगी।

कन्या साप्ताहिक राशिफल – वित्त (24 नवंबर से 30 नवंबर)

Kanya

पैसों के मामले में यह सप्ताह संतुलित और व्यवस्थित निर्णयों पर आधारित रहेगा। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव घरेलू खर्चों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिससे आपको खर्च में संयम बरतने की आवश्यकता होगी। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव आर्थिक योजनाओं को स्थिर और वास्तविकता के करीब लाते हैं, निवेश, बजट और दीर्घकालिक जिम्मेदारियों की समीक्षा के लिए आदर्श समय। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव अचानक छोटे खर्च या अचानक आए अवसर ला सकते हैं, लचीलापन जरूरी है। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव आपको साझेदारी, शेयर या संयुक्त संपत्ति से जुड़े फैसलों में सूझबूझ देने का कार्य करेंगे। कर्क राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने निवेश, सहयोगी योजनाओं या समूह वित्त से जुड़े मामलों को फिर से देखने की सलाह देते हैं, इससे स्पष्टता मिलेगी।

तुला साप्ताहिक राशिफल – वित्त (24 नवंबर से 30 नवंबर)

Tula

इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में धीमी, स्थिर और समझदारी से आगे बढ़ने वाली ऊर्जा है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव अचानक खर्चों पर ध्यान खींचते हैं—इसलिए सोच-समझकर खर्च आवश्यक रहेगा। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव बजट, बचत और योजनाबद्ध खर्च पर आपका ध्यान मजबूत करते हैं। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव अनदेखे आर्थिक इन्टूशन बढ़ा सकते हैं, आप नई आय के तरीकों पर भी विचार कर सकते हैं। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव भावनात्मक संतुलन के आधार पर समझदार निर्णय लेने में आपकी सहायता करते हैं। वृश्चिक राशि में शुक्र देव का गोचर वित्तीय स्थिरता बढ़ाने पर आपका फोकस मजबूत करते हैं, पैसे को गंभीरता और स्पष्टता से संभालने में सहायता मिलेगी।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल – वित्त (24 नवंबर से 30 नवंबर)

Vrishak

इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में संतुलन और जागरूकता दोनों दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रदेव आय, खर्च और योजनाओं की समीक्षा कराने में सहायक हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव बजट, दस्तावेज और वित्तीय बातचीत में स्पष्टता लाते हैं। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव छोटे लेकिन अचानक खर्च या नए वित्तीय विचार ला सकते हैं, फिर भी यह आपके प्लान को बेहतर बनाने में मदद करेगा। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव आपके निवेश, बचत और साझे धन से जुड़े निर्णयों में इन्टूशन को मजबूत करेंगे। 26 नवंबर को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, आपकी वित्तीय समझ तेज होगी और आप लंबे समय के निर्णय अधिक समझदारी से ले पाएंगे।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।