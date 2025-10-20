Weekly Finance Horoscope 20 to 26 October 2025: धनु वाले जल्दबाजी में फैसले न लें, पढ़ें बाकी राशियों का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह अंतर्दृष्टि, आत्ममंथन और सतत प्रगति पर जोर देगा। चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर करेंगे। आप व्यावहारिक संगठन से लेकर रिश्तों की समझ, भावनात्मक गहराई और आशावाद की ओर बढ़ेंगे। आइए धनु से मीन राशि (Weekly Finance Horoscope 20 to 26 October 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

धनु साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) वित्तीय मामलों में सावधानी और दूरदर्शिता आवश्यक है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा वित्त व्यवस्थित करने, बजट बनाने और बचत पर ध्यान बढ़ाएंगे। कन्या राशि में शुक्र व्यवस्थित प्रयासों से व्यावहारिक लाभ बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा संयुक्त वित्तीय निर्णयों और साझेदारी आधारित वित्तीय मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे। स्पष्टता और संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा डिप्लोमेटिक वित्तीय योजना और निवेश अनुसंधान को बढ़ाएंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा आशावाद और व्यापक दृष्टिकोण को प्रेरित करेंगे। जल्दबाजी से वित्तीय निर्णय न लें।

मकर साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) वित्तीय मामलों में सावधानी और डिप्लोमेटिक निवेश आवश्यक है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा बजट व्यवस्थित करने, खर्चों की समीक्षा करने और व्यक्तिगत वित्त प्रबंधित करने में मदद करेंगे। कन्या राशि में शुक्र व्यावहारिक प्रयासों से छोटे लेकिन निरंतर लाभ बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी या संयुक्त निवेश के निर्णयों पर ध्यान बढ़ाएंगे।

24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा निवेश योजना, बीमा और दीर्घकालिक बचत रणनीतियों को सुदृढ़ करेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा वित्त में आशावाद बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी से वित्तीय निर्णय न लें।

कुम्भ साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) वित्तीय मामलों में सावधानी और डिप्लोमेटिक सोच आवश्यक है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा बजट, खर्च ट्रैकिंग और संगठन को बढ़ावा देंगे। कन्या राशि में शुक्र व्यावहारिक प्रयासों से स्थिर लाभ ला सकते हैं। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी या संयुक्त वित्तीय निर्णयों पर ध्यान बढ़ाएंगे।

24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा निवेश, बीमा या दीर्घकालिक वित्तीय योजना को सुदृढ़ करेगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा वित्त में आशावाद बढ़ाएंगे। जल्दबाजी या अनियोजित खर्च से बचें।

मीन साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) वित्तीय मामलों में व्यावहारिक योजना और सतर्क आशावाद जरूरी है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा बजट, खर्च और आगामी जरूरतों की योजना पर ध्यान देंगे। कन्या राशि में शुक्र व्यवस्थित प्रयासों से स्थिर लाभ दे सकते हैं। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा संयुक्त वित्त या साझेदारी आधारित निर्णयों में सावधानी बनाए रखने को प्रेरित करेंगे।