Weekly Finance Horoscope 20 to 26 October 2025: सिंह समेत इन 2 राशि वालों की बदलेगी किस्मत, कारोबार से होगा दोगुना लाभ

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Mon, 20 Oct 2025 10:14 AM (IST)

साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार 20 से 26 अक्टूबर तक का यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए आत्मविश्वास और अडाप्टिबिलिटी इस सप्ताह आपके लिए नए अवसर और सफलता के दरवाजे खोलेंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी या मिलकर वित्तीय फैसलों पर ध्यान बढ़ाएंगे। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Weekly Finance Horoscope 20 to 26 October 2025: पढ़ें साप्ताहिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में होगा, जो आपको सटीकता से साझेदारी, भावनात्मक खोज और रचनात्मक विस्तार तक ले जाएंगे। तुला राशि में सूर्य और मंगल के प्रभाव से रिश्तों और संचार को विशेष महत्व मिलेगा, जबकि बुध के वृश्चिक राशि में जाने से भावनात्मक समझ और अंदरूनी दृष्टि बढ़ेगी। आइए सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Finance Horoscope 20 to 26 October 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

Singh

पैसों के मामलों में सप्ताह की शुरुआत सतर्कता और संगठन से होगी। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा आपके बजट और खर्च को व्यवस्थित करेंगे। कन्या राशि में शुक्र के प्रभाव से मेहनत और सेवाभाव से छोटे, स्थिर लाभ मिलेंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी या मिलकर वित्तीय फैसलों पर ध्यान बढ़ाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से निवेश और वित्तीय योजना पर ध्यान देने का अच्छा समय है। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपकी वित्तीय रणनीति को और स्पष्ट करेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में खर्च से बचें।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

Kanya

वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह स्थिरता और सतर्क प्रगति का संकेत देगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा बजट और खर्च को व्यवस्थित करेंगे। कन्या राशि में शुक्र के प्रभाव से सेवा या व्यावहारिक प्रयासों से छोटे, निरंतर लाभ मिल सकते हैं। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी और संयुक्त वित्तीय निर्णयों पर ध्यान देंगे। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से निवेश, कर और ऋण से जुड़े निर्णय में स्पष्टता बढ़ेगी। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा वित्तीय योजनाओं में गहराई देंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा साहसिक वित्तीय विचार देंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

तुला साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025)

Tula

वित्तीय दृष्टि से, यह सप्ताह सतर्कता और समझदारी बढ़ाएगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा व्यक्तिगत वित्त की योजना बनाने और संगठन में मदद करेंगे। कन्या राशि में शुक्र के प्रभाव से सेवा- या व्यावहारिक कार्यों से छोटे लेकिन स्थिर लाभ होंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी और संयुक्त वित्तीय निर्णयों पर ध्यान देंगे। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से निवेश, बीमा और साझा संपत्तियों की समझ बढ़ेगी। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा आर्थिक जांच करने में मदद करेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025)

Vrishak

वित्तीय मामलों में यह सप्ताह डिप्लोमेटिक और सावधानीपूर्ण योजना लाएगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा बजट, भुगतान और व्यक्तिगत खर्चों की समीक्षा बढ़ाएंगे। कन्या राशि में शुक्र से व्यवस्थित प्रयासों से छोटे लेकिन स्थिर लाभ मिल सकते हैं। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में साझेदारी या संयुक्त वित्तीय निर्णयों पर ध्यान देंगे। 24 अक्टूबर को बुध आपके राशि में प्रवेश करेंगे। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा निवेश, बीमा और जोखिम मूल्यांकन में मदद करेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा बड़े-picture वित्तीय सोच को प्रेरित करेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचना चाहिए।

 

यह भी पढ़ें- Weekly Finance Horoscope 20 to 26 October 2025: स्मार्ट प्लानिंग पर करें फोकस, पढ़ें वित्त राशिफल

यह भी पढ़ें- Pisces Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: कैसा रहेगा मीन राशि वालों का यह सप्ताह? पढ़ें राशिफल

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।