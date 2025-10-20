Weekly Finance Horoscope 20 to 26 October 2025: सिंह समेत इन 2 राशि वालों की बदलेगी किस्मत, कारोबार से होगा दोगुना लाभ

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में होगा, जो आपको सटीकता से साझेदारी, भावनात्मक खोज और रचनात्मक विस्तार तक ले जाएंगे। तुला राशि में सूर्य और मंगल के प्रभाव से रिश्तों और संचार को विशेष महत्व मिलेगा, जबकि बुध के वृश्चिक राशि में जाने से भावनात्मक समझ और अंदरूनी दृष्टि बढ़ेगी। आइए सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Finance Horoscope 20 to 26 October 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025) पैसों के मामलों में सप्ताह की शुरुआत सतर्कता और संगठन से होगी। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा आपके बजट और खर्च को व्यवस्थित करेंगे। कन्या राशि में शुक्र के प्रभाव से मेहनत और सेवाभाव से छोटे, स्थिर लाभ मिलेंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी या मिलकर वित्तीय फैसलों पर ध्यान बढ़ाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से निवेश और वित्तीय योजना पर ध्यान देने का अच्छा समय है। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपकी वित्तीय रणनीति को और स्पष्ट करेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में खर्च से बचें।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह स्थिरता और सतर्क प्रगति का संकेत देगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा बजट और खर्च को व्यवस्थित करेंगे। कन्या राशि में शुक्र के प्रभाव से सेवा या व्यावहारिक प्रयासों से छोटे, निरंतर लाभ मिल सकते हैं। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी और संयुक्त वित्तीय निर्णयों पर ध्यान देंगे। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से निवेश, कर और ऋण से जुड़े निर्णय में स्पष्टता बढ़ेगी। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा वित्तीय योजनाओं में गहराई देंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा साहसिक वित्तीय विचार देंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

तुला साप्ताहिक राशिफल: वित्त (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) वित्तीय दृष्टि से, यह सप्ताह सतर्कता और समझदारी बढ़ाएगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा व्यक्तिगत वित्त की योजना बनाने और संगठन में मदद करेंगे। कन्या राशि में शुक्र के प्रभाव से सेवा- या व्यावहारिक कार्यों से छोटे लेकिन स्थिर लाभ होंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी और संयुक्त वित्तीय निर्णयों पर ध्यान देंगे। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से निवेश, बीमा और साझा संपत्तियों की समझ बढ़ेगी। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा आर्थिक जांच करने में मदद करेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचें।