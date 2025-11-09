Weekly Finance Horoscope: नए कॉन्ट्रैक्ट्स से बचें, पढ़ें वित्त राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशियों के लिए यह हफ्ता निवेश और लाभदायक विचारों के लिए अनुकूल रहेगा, तो आइए मेष से कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 10 to 16 November 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

मेष साप्ताहिक राशिफल: वित्त (10 नवंबर से 16 नवंबर) पैसों के मामलों में यह हफ्ता समझदारी से खर्च करने की सलाह देता है। बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री हैं, जिससे परिवार से जुड़े खर्च या संपत्ति संबंधी विचार बढ़ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जो घरेलू खर्चों की ओर ध्यान खींच सकते हैं। जब चंद्र देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब नई या क्रिएटिव आमदनी के विचार मन में आ सकते हैं। 15 से 16 नवंबर तक चंद्र देव कन्या राशि में रहेंगे, जो बजट बनाने और सही तरीके से खर्च करने में मदद करेंगे। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, बुध देव के वक्री होने की वजह से किसी भी निवेश या समझौते को ध्यान से जांचकर ही आगे बढ़ें, और जोखिम भरे कदमों से बचें।

वृष साप्ताहिक राशिफल: वित्त (10 नवंबर से 16 नवंबर) वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह खर्च से अधिक बचत और योजना बनाने के लिए शुभ है। बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री हैं और सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव भी कर्क राशि में रहेंगे, जिससे परिवार से जुड़े खर्च या निजी प्रोजेक्ट्स पर विचार बढ़ सकता है। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव का गोचर घर की साज-सज्जा या लक्सरी से जुड़े खर्च की इच्छा जगा सकता है, इस समय संयम रखें। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर वित्तीय योजना, निवेश और लाभदायक विचारों के लिए अनुकूल रहेगा। साप्ताहिक राशिफल सुझाव देता है कि ऋण लेने या बड़े खरीद निर्णयों को टालें और पहले रिसर्च पर ध्यान दें।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: वित्त (10 नवंबर से 16 नवंबर) वित्तीय मामलों में यह सप्ताह समझदारी और सावधानी से आगे बढ़ने का है। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्र देव बजट और खर्च पर ध्यान केंद्रित करेंगे, इस समय भावनात्मक खरीदारी से बचें। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्र देव का गोचर आपको अपनी हॉबीज या किसी गैजेट्स पर खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकता है, संयम रखें, सोच समझकर खर्च करें। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर बिल, बचत और निवेश योजनाओं को सही तरीके से उपयोग करने के लिए शुभ रहेगा। बृहस्पति देव वक्री हैं इसलिए यह समय वित्तीय लक्ष्यों के रिव्यू का है, एक्सपेंशन का नहीं। साप्ताहिक राशिफल सलाह देता है कि किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर न करें और जल्दबाजी के निर्णयों से बचें।