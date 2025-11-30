Weekly Finance Horoscope: सोच-समझकर बजट बनाएं, पढ़ें वित्त राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों की पहचान कराने वाला साबित होगा। आइए धनु से मीन राशि (Weekly Finance Horoscope 01 December to 07 December 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु साप्ताहिक राशिफल – वित्त (1 से 7 दिसंबर) वित्तीय सोच से यह सप्ताह योजना, समझदारी और जिम्मेदारी का संकेत देता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के गोचर से खर्च और बचत दोनों की आदत बढ़ सकती है। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश वित्तीय जागरूकता बढ़ाएगा और लंबी अवधि के निवेश, साझा संपत्तियों और छिपी हुई खर्चों का विश्लेषण आसान बनाएगा। बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश वित्तीय बातचीत, भुगतान और नए आय स्रोतों की खोज में मदद करेगा। वक्री गुरु देव पिछले वित्तीय फैसलों की समीक्षा कर स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश आय बढ़ाने और नए अवसरों का लाभ उठाने की प्रेरणा देगा। 7 दिसंबर को चंद्रदेव के कर्क राशि में प्रवेश से वित्तीय इन्टूशन मजबूत होगा, जिससे समझदारी से निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

मकर साप्ताहिक राशिफल – वित्त (1 से 7 दिसंबर) वित्तीय सोच से यह सप्ताह स्थिर और सोच-समझकर निर्णय लेने का है। चंद्रदेव का वृषभ राशि में गोचर जिम्मेदार खर्च और बचत को बढ़ावा देगा। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश वित्तीय जागरूकता बढ़ाएगा, विशेषकर साझा संपत्ति और वित्तीय जिम्मेदारियों में। 6 दिसंबर को बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश बजट, खर्च और फाइनेंशियल प्लानिंग को स्पष्ट करेगा। वक्री गुरु देव पुराने वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा और किसी लंबित मामले को सुधारने में मदद करेंगे। मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश आय बढ़ाने और नए अवसरों पर काम करने की प्रेरणा देगा। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से वित्तीय निर्णय लेने में इन्टूशन और संतुलन मिलेगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल – वित्त (1 से 7 दिसंबर) वित्तीय सोच से यह सप्ताह योजना, अनुशासन और समझदारी पर केंद्रित है। चंद्रदेव के प्रारंभिक गोचर से आपके वित्तीय निर्णयों में संतुलन बना रहेगा। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश लंबी अवधि की वित्तीय जिम्मेदारियों को समझने में मदद करेगा। बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश बजट, निवेश और भविष्य की योजनाओं में स्पष्टता देगा। वक्री गुरु देव पिछले वित्तीय फैसलों की समीक्षा और लंबित कार्यों को पूरा करने का अवसर देंगे। मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश आय बढ़ाने और नए अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। 7 दिसंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश से वित्तीय निर्णय लेने में इन्टूशन और संतुलन मिलेगा।