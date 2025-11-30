Weekly Finance Horoscope: इस हफ्ते प्रैक्टिकल कदम उठाकर आगे बढ़ें, जानिए वित्त राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पुराने प्रोजेक्ट्स को सुधारने और पुराने अवसरों पर दोबारा विचार करने के लिए ठीक है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना होगा। तो आइए सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Finance Horoscope 1 December to 7 December 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

सिंह साप्ताहिक राशिफल – वित्त (1 से 7 दिसंबर) वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह सोच-समझकर फैसले लेने और लंबे समय के लाभ पाने का है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष राशि में खर्च के लिए उत्सुकता ला सकते हैं, लेकिन 3 दिसंबर को वृषभ ऊर्जा आने से वित्तीय स्थिरता और स्पष्टता मिलेगी। वृश्चिक राशि में शुक्रदेव आपकी वित्तीय समझ और इन्टूशन को तेज करेंगे। बुध का धनु राशि में प्रवेश वित्तीय चर्चाओं और निवेश योजना के लिए अवसर खोलेगा। मिथुन राशि में वक्री गुरुदेव पुराने वित्तीय दस्तावेजों और कमिटमेंट्स की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करेंगे। मंगल का धनु राशि में प्रवेश एक्स्ट्रा इनकम सोर्स , नए व्यवसायिक विचार या वित्तीय स्वतंत्रता की इच्छा को बढ़ाएगा। सप्ताहांत तक आप अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में अधिक आत्मविश्वासी और व्यवस्थित महसूस करेंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल – वित्त (1 से 7 दिसंबर) वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह जिम्मेदारी, विचार और अवसरों का है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के मेष और वृषभ राशि में गोचर से खर्च और बचत से जुड़े प्रैक्टिकल निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। वृश्चिक राशि में शुक्रदेव से वित्तीय संवाद, साझेदारी और कमिटमेंट्स को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। बुधदेव के धनु राशि में प्रवेश से वित्तीय संरचनाओं, योजनाओं और दीर्घकालिक जोखिमों का दोबारा रिव्यु होगा। मिथुन राशि में वक्री गुरुदेव पुराने वित्तीय निर्णयों, कागजी कार्रवाई या निवेश योजनाओं की समीक्षा कराएंगे। मंगलदेव के धनु राशि में प्रवेश से आय बढ़ाने, अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने और नए अवसर खोजने की प्रेरणा मिलेगी। जैसे ही चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी इन्टूशन मजबूत होगी और वित्तीय निर्णयों में भरोसा बढ़ेगा।

तुला साप्ताहिक राशिफल – वित्त (1 से 7 दिसंबर) धन के मामलों में यह सप्ताह सोच-समझ, योजना और सुधार का है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव घर या आराम से जुड़ी चीजों पर खर्च की इच्छा ला सकते हैं। वृश्चिक राशि में शुक्र देव का प्रवेश खर्च और निवेश को गहराई से देखने का अवसर देगा। 6 दिसंबर को बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश बजट, खर्च और वित्तीय योजना को व्यवस्थित करने में सहायक होगा। वक्री गुरु देव पुराने वित्तीय निर्णयों और निवेशों की समीक्षा कर भविष्य के बेहतर फैसलों में मदद करेंगे। 7 दिसंबर को मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश स्थिरता और आय बढ़ाने की प्रेरणा देगा। चंद्रदेव के कर्क राशि में आने से वित्तीय इन्टूशन मजबूत होगा और पैसों को लेकर सही दिशा का आभास मिलेगा।