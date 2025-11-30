विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Finance Horoscope: नया काम शुरू कर सकते हैं, पढ़ें वित्त राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:57 PM (IST)

राशिफल के अनुसार, कुछ लोगों के लिए इस सप्ताह आर्थिक मामलों में मेंटल एक्टिवनेस बनी रहेगी। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 01 to 07 December 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Weekly Finance Horoscope 1 to 7 December 2025: साप्ताहिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के लोगों के लिए यह समय लंबी योजना बनाने और रणनीतिक कदम उठाने के लिए अच्छा है, तो आइए मेष से कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 1 to 7 December 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष साप्ताहिक राशिफल – वित्त (1 से 7 दिसंबर)

Mesh

सप्ताह की शुरुआत में धन मामलों में सावधानी जरूरी है। चंद्रदेव मेष से वृषभ और फिर मिथुन राशि तक गोचर करेंगे। 3 दिसंबर की रात वृषभ में चंद्रदेव आपको आराम या सुंदर चीजों पर खर्च करने की इच्छा दिला सकते हैं, लेकिन वृश्चिक में प्रवेश करते हुए शुक्रदेव धन के प्रति आपकी गंभीरता बढ़ाएंगे। 6 दिसंबर को जब बुधदेव धनु राशि में आएंगे, तो धन से जुड़ी बातचीत अधिक खुली और सकारात्मक होगी। यह समय नए आय स्रोतों के बारे में सोचने के लिए अच्छा है। मिथुन में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने वित्तीय फैसलों की समीक्षा करवाएंगे और सुधार करने में मदद देंगे। सप्ताह के अंत में आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आवेग में आकर खर्च करने से बचें।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – वित्त (1 से 7 दिसंबर)

Vrishabh

इस सप्ताह धन के मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और सुधार के मौके भी मिलेंगे। 3 दिसंबर को जब चंद्रदेव वृषभ राशि में आएंगे, तो आप बचत, बजट और दीर्घकालिक संपत्ति पर अधिक ध्यान देंगे। शुक्रदेव के वृश्चिक में प्रवेश से साझा धन, टैक्स, लोन और निवेश से जुड़े विषय एक्टिव होंगे। यह समय पुराने वित्तीय या संयुक्त निवेश की समीक्षा के लिए अच्छा है। 6 दिसंबर को बुधदेव के धनु में आने से धन योजनाएं और भी व्यापक और रणनीतिक बनेंगी। 7 दिसंबर को मंगलदेव के धनु में प्रवेश से उत्साह बढ़ेगा, पर जोखिम लेने की आदत भी बढ़ सकती है, इसलिए संतुलन जरूरी है। वक्री बृहस्पतिदेव आपको पुराने खर्चों, देयों और वित्तीय गलतियों को सुधारने का अवसर दे रहे हैं। यह सप्ताह वित्तीय नींव मजबूत करने के लिए अनुकूल है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – वित्त (1 से 7 दिसंबर)

Mithun (2)

धन के मामलों में यह सप्ताह समीक्षा और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। 5 दिसंबर को आपके ही राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुरानी वित्तीय योजनाओं, खर्चों और निवेशों की समीक्षा कराने का अवसर देंगे। 6 दिसंबर को बुधदेव के धनु में प्रवेश से साझेदारी, संयुक्त धन और लंबे समय की योजनाओं से जुड़ी बातचीत बढ़ेगी। शुक्रदेव के वृश्चिक में प्रवेश से टैक्स, संपत्ति, उत्तराधिकार, लोन और साझा धन पर गहराई से विचार करने का समय बनेगा। चंद्रदेव का मेष से वृषभ और फिर मिथुन में आना आपके खर्चों के प्रति सावधान और सोच-समझ कर निर्णय लेने की आदत को बढ़ाएगा। 7 दिसंबर की रात मंगलदेव के धनु में प्रवेश से आय बढ़ाने की इच्छा और उत्साह दोनों बढ़ेंगे। यह सप्ताह जोखिम और समझदारी के संतुलन की मांग करता है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल – वित्त (1 से 7 दिसंबर)

Kark-New

धन के मामलों में यह सप्ताह सोच-विचार, सुधार और योजना बनाने का है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव का गोचर घर या आराम से जुड़ी चीजों पर खर्च की इच्छा बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुक्रदेव के वृश्चिक में आने से आप खर्च और निवेश दोनों को गहराई से देखना शुरू करेंगे। 6 दिसंबर को बुधदेव धनु में पहुंचकर बजट, खर्चों और फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर ढंग से संगठित करने में मदद करेंगे। मिथुन में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने फैसलों की समीक्षा करवाएंगे ताकि आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकें। 7 दिसंबर की रात मंगलदेव के धनु में आने से स्थिरता बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। जैसे ही चंद्रदेव कर्क में आएंगे, आपकी वित्तीय इन्टूशन मजबूत होगी—पैसों को लेकर सही दिशा महसूस होगी।

यह भी पढ़ें- Pisces Weekly Horoscope: ज्यादा प्रयास से बचें, पढ़ें मीन का राशिफल

यह भी पढ़ें- Aquarius Weekly Horoscope: भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी, पढ़ें कुंभ का राशिफल

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।