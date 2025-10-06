विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Finance Horoscope 6 to 12 October 2025: आर्थिक स्थिति पॉजिटिव रहेगी, पढ़ें वित्त राशिफल

By Digital Desk Edited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:02 AM (IST)

राशिफल के अनुसार वित्तीय मामलों में कुछ लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने का है। इस समय जल्दबाजी में खर्च करने से बचें। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि ( Weekly Finance Horoscope 6 to 12 October 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के लोग करियर से जुड़े कमिटमेंट्स कर सकते हैं। हालांकि बचत करने पर ध्यान देना होगा, तो आइए मेष से कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 6 to 12 October 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।

मेष साप्ताहिक राशिफल: वित्त (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा खर्चों को लेकर भ्रम उत्पन्न कर सकते है, इसलिए इस समय जल्दबाजी में खर्च करने से बचें। 8 अक्टूबर को चंद्रमा के मेष राशि में आने से आपकी आर्थिक निर्णय क्षमता मजबूत होगी, लेकिन समझदारी जरूरी है। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा इन्वेस्टमेंट और लम्बे समय की आर्थिक योजना के लिए सहायक होगा। मिथुन राशि में गुरु नेटवर्किंग या नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आय के अवसर देंगे। यह सप्ताह पैसों की सावधानीपूर्वक देखरेख और स्थिर वृद्धि का संकेत देता है।

वृष साप्ताहिक राशिफल: वित्त (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। चंद्रमा के वृष राशि में गोचर के दौरान लाभ के अवसर मिल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे सामाजिक खर्च बढ़ सकते हैं, अत: खर्चों पर नियंत्रण रखें। सप्ताह के मध्य में, चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे जल्दबाज़ी मे निर्णय लेने की इच्छा बढ़ सकती है, अत: निवेश में सावधानी बरतें। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे, जो आर्थिक स्थिरता को बढ़ाएगा, इसलिए बचत या निवेश की योजना बनाने का यह अनुकूल समय है। 12 अक्टूबर को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे परिवार में साझा संसाधनों पर चर्चा हो सकती है। यह वृष साप्ताहिक राशिफल आर्थिक मामलों में अनुशासन पर जोर देता है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: वित्त (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

आर्थिक स्थिति मध्यम लेकिन पॉजिटिव रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि में चंद्रमा करियर से जुड़ी खर्चों या कमिटमेंट्स को उजागर कर सकते हैं। मेष राशि में चंद्रमा निवेश या नए आय स्रोतों की योजना बनाने को प्रेरित करेंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा बचत और समझदारी से पैसों के उपयोग पर जोर देंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा संचार, लेखन या व्यापार के माध्यम से अचानक लाभ के अवसर लाएंगे। मिथुन राशि में गुरु समझदारी और सोच-समझकर संसाधनों का उपयोग और नियंत्रण से आर्थिक विस्तार लाएंगे। यह मिथुन साप्ताहिक राशिफल संतुलन के साथ स्थिर आर्थिक वृद्धि का संकेत देता है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: वित्त (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से स्थिर रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि में चंद्रमा लम्बे समय के निवेश और योजनाओं पर ध्यान देंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा अचानक खर्च ला सकते हैं, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा मित्रों, नेटवर्क और साझेदारी के माध्यम से आय बढ़ाने में सहायक होंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा पूर्व व्ययों की समीक्षा और संसाधनों का व्यवस्थित प्रबंधन करने में मदद करेंगे। यह कर्क साप्ताहिक राशिफल सोच-समझकर खर्च करने और नियमित बचत करने की सलाह देता है।

लेखक: यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है , अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।