Finance Horoscope January 2026: नए साल में मीन वालों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, जानें बाकी राशियों का आर्थिक हाल

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:00 PM (IST)

यह मासिक वित्त राशिफल जनवरी 2026 के लिए विभिन्न राशियों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है। इसमें स्थायी आय, सोच-समझकर बजट बनाने, बचत करन ...और पढ़ें

Finance Horoscope January 2026 पढ़ें वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह मासिक राशिफल स्थायी आय और सोच-समझकर बजट बनाने पर जोर देता है। मकर राशि में शुक्रदेव बजट बनाने और छिपे हुए खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद करेंगे। गुरु के वक्री होने से पुराने आर्थिक लक्ष्यों और योजनाओं की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं जनवरी महीने का मासिक वित्त राशिफल।

धनु मासिक वित्त राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026)

Dhanu

इस महीने धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति पर सूर्यदेव का प्रभाव स्पष्ट रहेगा। जब सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे, तब खुद के विकास, यात्रा या जीवनशैली से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आकर आपसे आर्थिक जिम्मेदारी की मांग करेंगे।

मेहनत से आय में सुधार होगा, लेकिन लापरवाही से बोले गए शब्द या अहंकार के कारण खर्च करने से बचना जरूरी रहेगा। 13 जनवरी के बाद शुक्रदेव बचत और लंबे समय के निवेश में सहयोग देंगे। गुरु के वक्री होने से पुराने आर्थिक लक्ष्यों और योजनाओं की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा। यह महीना सोच-समझकर बजट बनाने और मूल्यों के अनुसार फैसले लेने का रहेगा।

मकर मासिक वित्त राशिफल

Makar

आर्थिक रूप से यह महीना आपके आत्म-मूल्य और फैसलों पर निर्भर रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहने से कुछ छिपे हुए खर्च या भविष्य की आर्थिक योजना बन सकती है। मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आकर पैसों को लेकर आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। अपनी मेहनत और नेतृत्व से आमदनी बढ़ेगी।

13 जनवरी के बाद शुक्रदेव बचत, लंबे समय के निवेश और आर्थिक अनुशासन में मदद करेंगे। मिथुन राशि में गुरु के वक्री होने से खर्चों की समीक्षा करना जरूरी रहेगा। यह मासिक राशिफल समझदारी से बजट बनाने और मूल्यों के अनुसार पैसे खर्च करने की सलाह देता है।

कुंभ मासिक वित्त राशिफल

Kumbh

आर्थिक मामलों में आमदनी और खर्च दोनों पर ध्यान देना होगा। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहकर नेटवर्क, बोनस या पुराने प्रयासों से जुड़ी कमाई के संकेत दे रहे हैं। 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आने से स्वास्थ्य, यात्रा या आध्यात्मिक खर्च बढ़ सकते हैं।

मकर राशि में शुक्रदेव बजट बनाने और छिपे हुए खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद करेंगे। मिथुन राशि में गुरु के वक्री होने से पुराने निवेश और आर्थिक वादों की समीक्षा जरूरी होगी। यह मासिक राशिफल अनावश्यक उदारता से बचने और लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सलाह देता है।

मीन मासिक वित्त राशिफल

Meen

आर्थिक रूप से यह महीना लाभ और पुरस्कार देने वाला हो सकता है। सूर्यदेव के धनु राशि में रहते हुए आमदनी करियर प्रदर्शन, वरिष्ठों की स्वीकृति या काम से जुड़े परिणामों पर निर्भर रहेगी। 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आने से नेटवर्क, इंसेंटिव या पुराने प्रयासों से आर्थिक लाभ के संकेत मिलते हैं।

मकर राशि में शुक्रदेव बचत, योजनाबद्ध खर्च और आर्थिक अनुशासन को मजबूत करेंगे। हालांकि आपकी राशि में स्थित शनिदेव सतर्क रहने की सलाह देंगे। यह मासिक राशिफल स्थायी आय और सोच-समझकर बजट बनाने पर जोर देता है।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com