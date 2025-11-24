Weekly Career Horoscope: कार्यक्षेत्र की मुश्किलें होंगी दूर, पढ़ें करियर राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नए काम व लीड करने वाले कामों के लिए अच्छा है। आइए धनु से मीन राशि (Weekly Career Horoscope 24 November to 30 November 2025) का साप्ताहिक करियर राशिफल पढ़ते हैं।

धनु साप्ताहिक राशिफल – करियर (24 नवंबर से 30 नवंबर) इस सप्ताह करियर में तेजी और स्थिर प्रगति दोनों दिखती हैं। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव उत्साह, पहल और जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता बढ़ाते हैं, बैठकों, नए काम या नेतृत्व लेने के लिए यह सही समय है। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव अनुशासन और एकाग्रता बढ़ाते हैं। आप लंबे समय के लक्ष्यों या महत्वपूर्ण डेडलाइन को सहजता से संभाल पाएंगे। 27–29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी, तकनीकी सोच और टीम वर्क मजबूत करते हैं। समूह-आधारित या तकनीकी परियोजनाओं में सफलता बढ़ती है। 29 नवंबर (शाम) से मीन राशि में चंद्रदेव आपकी इन्टूशन को गहरा करते हैं, आप कार्यस्थल की छोटी-छोटी स्थितियों को आसानी से समझ पाएंगे। इस दिन बुध देव मार्गी भी होंगे, जिससे देरी, भ्रम और संचार की रुकावटें साफ होने लगती हैं।

मकर साप्ताहिक राशिफल – करियर (24 नवंबर से 30 नवंबर) करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह दृढ़ता, स्पष्टता और स्थिर प्रगति लेकर आता है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपको थोड़ा पीछे हटकर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करने और आने वाले कार्यों की मानसिक तैयारी करने के लिए प्रेरित करते हैं। 25–26 नवंबर को जब चंद्रदेव आपकी राशि मकर में विराजेंगे, तब नेतृत्व क्षमता, प्रोडक्टिविटी और कार्य–निष्ठा शीर्ष पर रहेगी। यह समय महत्वपूर्ण काम पूरे करने, प्रस्तुतियां देने और जिम्मेदारियां निभाने के लिए अत्यंत शुभ है। 27–29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी, समूह–कार्य और एनालिटिकल सोच को बढ़ाते हैं—टीमवर्क, तकनीकी कार्य और सहयोग से जुड़े काम सफल होंगे। 29 नवंबर की शाम से मीन राशि में चंद्रदेव आपके निर्णयों में इन्टूशन और संवेदनशीलता जोड़ते हैं। इसी दिन बुध देव मार्गी भी होते हैं, जिससे करियर में बनी गलतफहमियां और संचार–रुकावटें धीरे–धीरे समाप्त होने लगती हैं।

कुम्भ साप्ताहिक राशिफल – करियर (24 नवंबर से 30 नवंबर) करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह स्थिरता, स्पष्टता और सार्थक प्रगति लेकर आता है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपको थोड़ा पीछे हटकर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करने और आगामी कार्यों की मानसिक तैयारी करने के लिए प्रेरित करते हैं। 25–26 नवंबर को जब चंद्रदेव मकर राशि में विराजेंगे, तब नेतृत्व क्षमता, प्रोडक्टिविटी और कार्य–निष्ठा शीर्ष पर रहेगी। यह समय महत्वपूर्ण काम पूरे करने, प्रस्तुतियां देने और जिम्मेदारियां निभाने के लिए अत्यंत शुभ है। 27–29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी, टीमवर्क और एनालिटिकल सोच को बढ़ाते हैं, टीम-कार्य, तकनीकी प्रोजेक्ट और सहयोग से जुड़े काम सफल होंगे। 29 नवंबर की शाम से मीन राशि में चंद्रदेव आपके निर्णयों में इन्टूशन और संवेदनशीलता जोड़ते हैं। इसी दिन बुध देव मार्गी भी होते हैं, जिससे करियर में बनी गलतफहमियां और संचार–रुकावटें धीरे–धीरे समाप्त होने लगती हैं।