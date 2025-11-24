Weekly Career Horoscope: टीमवर्क से होगा फायदा, पढ़ें करियर राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के लोगों के लिए यह समय रिसर्च, टेक्निकल काम या ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए अच्छा है, तो आइए मेष से कर्क राशि (Weekly Career Horoscope 24 November to 30 November 2025) का साप्ताहिक करियर राशिफल पढ़ते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष साप्ताहिक राशिफल –करियर (24 नवंबर से 30 नवंबर) इस सप्ताह मेष राशि के करियर में चंद्रमा के गोचर से गतिशील प्रगति दिखती है। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रदेव आपकी सोच और नये विचारों को बढ़ाते हैं। 25 से 26 नवंबर तक मकर राशि में चंद्रदेव अनुशासन लाते हैं। यह योजनाओं को सही तरीके से करने और जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास के साथ निभाने में मदद देते हैं। 27 नवंबर से 29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव नए विचार और टीमवर्क को बढ़ावा देते हैं। इससे सहयोग बेहतर होगा और अलग सोच वाले समाधान सामने आ सकते हैं। 29 नवंबर की शाम से 30 नवंबर तक मीन राशि में चंद्रदेव कार्यस्थल की मुश्किलों को समझने में मदद करेंगे। 29 नवंबर को बुधदेव मार्गी होने से बातचीत साफ होती है और गलतफहमियां कम होने लगती हैं।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – करियर (24 नवंबर से 30 नवंबर) इस सप्ताह करियर में स्थिर और शांत गति से आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रदेव आपको काम में विस्तार से सोचने, नए अवसर तलाशने और नए कौशल सीखने की प्रेरणा देते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव आपका ध्यान और मेहनत बढ़ाते हैं। इस समय आप अधूरे काम पूरे कर सकते हैं या अतिरिक्त जिम्मेदारियां आसानी से निभा सकते हैं। 27 नवंबर से 29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव आपकी रणनीतिक सोच और क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। यह समय टीमवर्क, समस्या-समाधान और नए तरीकों को अपनाने के लिए अनुकूल है। 29 नवंबर की शाम से 30 नवंबर तक मीन राशि में चंद्रदेव आपकी इन्टूशन बढ़ाते हैं, जिससे आप काम से जुड़े छोटे-छोटे निर्णय बेहतर तरीके से ले पाते हैं। 29 नवंबर को बुध देव मार्गी होंगे, जिससे ऑफिस में बातचीत और समझ और भी साफ हो जाएगी।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – करियर (24 नवंबर से 30 नवंबर) इस सप्ताह करियर में मीनिंगफुल प्रगति दिखाई देगी, जो तेजी से बदलते चंद्र गोचर से प्रभावित होगी। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपकी बातचीत, नेगोशिएशन और क्लाइंट इंटरेक्शन को मजबूत करते हैं। यह दिन मीटिंग, आइडिया पेश करने या चर्चा करने के लिए अच्छा है। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव आपको अधिक जिम्मेदार, केंद्रित और समयसीमा के प्रति सजग बनाते हैं। 27 नवंबर से 29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव आपकी क्रिएटिविटी, समस्या-समाधान और तकनीकी सोच को चरम पर ले जाते हैं। यह समय रिसर्च, टेक्निकल काम या ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए उत्तम है। 29–30 नवंबर को जब चंद्रदेव मीन राशि में पहुंचते हैं, आपकी इन्टूशन बढ़ जाती है। यह आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगी। 29 नवंबर को बुध देव मार्गी होने से ऑफिस में संवाद, ईमेल और बातचीत में आई रुकावटें दूर होने लगती हैं।