Weekly Career Horoscope: टीमवर्क से होगा फायदा, पढ़ें करियर राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:06 PM (IST)

राशिफल के अनुसार, करियर मामलों में कुछ लोगों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Weekly Career Horoscope 24 November to 30 November 2025) तक का साप्ताहिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के लोगों के लिए यह समय रिसर्च, टेक्निकल काम या ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए अच्छा है, तो आइए मेष से कर्क राशि (Weekly Career Horoscope 24 November to 30 November 2025) का साप्ताहिक करियर राशिफल पढ़ते हैं।

मेष साप्ताहिक राशिफल –करियर (24 नवंबर से 30 नवंबर)

इस सप्ताह मेष राशि के करियर में चंद्रमा के गोचर से गतिशील प्रगति दिखती है। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रदेव आपकी सोच और नये विचारों को बढ़ाते हैं। 25 से 26 नवंबर तक मकर राशि में चंद्रदेव अनुशासन लाते हैं। यह योजनाओं को सही तरीके से करने और जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास के साथ निभाने में मदद देते हैं। 27 नवंबर से 29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव नए विचार और टीमवर्क को बढ़ावा देते हैं। इससे सहयोग बेहतर होगा और अलग सोच वाले समाधान सामने आ सकते हैं। 29 नवंबर की शाम से 30 नवंबर तक मीन राशि में चंद्रदेव कार्यस्थल की मुश्किलों को समझने में मदद करेंगे। 29 नवंबर को बुधदेव मार्गी होने से बातचीत साफ होती है और गलतफहमियां कम होने लगती हैं।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – करियर (24 नवंबर से 30 नवंबर)

इस सप्ताह करियर में स्थिर और शांत गति से आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रदेव आपको काम में विस्तार से सोचने, नए अवसर तलाशने और नए कौशल सीखने की प्रेरणा देते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव आपका ध्यान और मेहनत बढ़ाते हैं। इस समय आप अधूरे काम पूरे कर सकते हैं या अतिरिक्त जिम्मेदारियां आसानी से निभा सकते हैं। 27 नवंबर से 29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव आपकी रणनीतिक सोच और क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। यह समय टीमवर्क, समस्या-समाधान और नए तरीकों को अपनाने के लिए अनुकूल है। 29 नवंबर की शाम से 30 नवंबर तक मीन राशि में चंद्रदेव आपकी इन्टूशन बढ़ाते हैं, जिससे आप काम से जुड़े छोटे-छोटे निर्णय बेहतर तरीके से ले पाते हैं। 29 नवंबर को बुध देव मार्गी होंगे, जिससे ऑफिस में बातचीत और समझ और भी साफ हो जाएगी।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – करियर (24 नवंबर से 30 नवंबर)

इस सप्ताह करियर में मीनिंगफुल प्रगति दिखाई देगी, जो तेजी से बदलते चंद्र गोचर से प्रभावित होगी। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपकी बातचीत, नेगोशिएशन और क्लाइंट इंटरेक्शन को मजबूत करते हैं। यह दिन मीटिंग, आइडिया पेश करने या चर्चा करने के लिए अच्छा है। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव आपको अधिक जिम्मेदार, केंद्रित और समयसीमा के प्रति सजग बनाते हैं। 27 नवंबर से 29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव आपकी क्रिएटिविटी, समस्या-समाधान और तकनीकी सोच को चरम पर ले जाते हैं। यह समय रिसर्च, टेक्निकल काम या ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए उत्तम है। 29–30 नवंबर को जब चंद्रदेव मीन राशि में पहुंचते हैं, आपकी इन्टूशन बढ़ जाती है। यह आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगी। 29 नवंबर को बुध देव मार्गी होने से ऑफिस में संवाद, ईमेल और बातचीत में आई रुकावटें दूर होने लगती हैं।

कर्क साप्ताहिक राशिफल – करियर (24 नवंबर से 30 नवंबर)

इस सप्ताह करियर में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर प्रगति होती दिखाई देती है, जिसका श्रेय चंद्रदेव के अलग-अलग गोचर को जाता है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपको काम को व्यवस्थित करने, पेंडिंग कार्यों में स्पष्टता लाने और काम पर फोकस करने की प्रेरणा देते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव साझेदारी, टीमवर्क और नेतृत्व से जुड़े कार्यों को प्रमुखता देते हैं। यह समय जिम्मेदारियों को संतुलन के साथ निभाने का है। 27 नवंबर से 29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव आपकी सोच को नए विचार की तरफ ले जाते हैं। रिसर्च, रणनीति या तकनीकी कार्यों के लिए यह समय श्रेष्ठ है। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव आपकी इन्टूशन को अत्यधिक तेज करते हैं, जिससे ऑफिस की मुश्किल स्थितियों को समझना आसान हो जाता है। 29 नवंबर को बुध देव मार्गी होते हैं, जिससे संवाद की रुकावटें दूर होती हैं और बातचीत बेहतर होती है।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।