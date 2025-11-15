Weekly Career Horoscope: इस सप्ताह करियर में होगी खूब तरक्की, यहां पढ़ें मेष से कर्क का करियर राशिफल
करियर राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह राशि के जातक करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, कुछ राशि के जातक सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं मेष से लेकर कर्क राशि तक का साप्ताहिक करियर राशिफल (Saptahik career rashifal 17 to 23 November 2025)।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह मेष से कर्क राशि के जातकों के लिए सफलता से भरा रहने वाला है। चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से होकर गुजरेंगे, जिससे घर-परिवार को लेकर राशि के जातकों को सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए पढ़ते हैं मेष से कर्क राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल।
मेष साप्ताहिक राशिफल: करियर (17 नवंबर से 23 नवंबर)
इस हफ्ते आपका ध्यान कामकाज और पेशेवर विकास पर रहेगा। चंद्रमा 17 से 19 नवंबर तक तुला राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे टीमवर्क और सहयोग के अवसर बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर अलग-अलग विचारों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा, लेकिन समझदारी से बात करने पर माहौल सौम्य रहेगा। 20 से 22 नवंबर तक जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपके पास खुद के लिए सोचने का समय रहेगा।
यह दौर आपको अपने काम को गहराई से समझने में मदद करेगा। बुध देव के वक्री होने के कारण बातचीत या डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए जरूरी बातों या कागजों को ध्यान से जांच लें। 22 नवंबर के बाद जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब जोश और उत्साह बढ़ेगा। नई योजनाएं या यात्राओं से जुड़ा कोई काम आपको प्रेरणा दे सकता है। यह समय भविष्य के लिए नई दिशा तय करने का है।
वृषभ साप्ताहिक राशिफल: करियर (17 नवंबर से 23 नवंबर)
इस हफ्ते आपका करियर धीरे-धीरे लेकिन मजबूत दिशा में आगे बढ़ेगा। 17 से 19 नवंबर तक जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, तब टीमवर्क और सहयोग पर ध्यान रहेगा। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने और जिम्मेदारियों को बांटने से कार्यस्थल का माहौल पाजिटिव रहेगा। यह समय आपकी दिनचर्या में सुधार और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए शुभ है। 20 से 22 नवंबर तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कार्यस्थल का माहौल थोड़ा गंभीर और संवेदनशील हो सकता है।
कुछ छिपी चुनौतियां या सत्ता-संबंधी मुद्दे सामने आ सकते हैं। बुध देव के वक्री रहने से बातचीत में भ्रम संभव है, इसलिए शांत रहें और टकराव से बचें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, तब नए विचार और उत्साह बढ़ेगा। यह समय क्रिएटिव योजनाओं, नए सहयोग या विदेशी संपर्कों के लिए शुभ रहेगा।
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: करियर (17 नवंबर से 23 नवंबर)
इस सप्ताह आपके पेशेवर मामलों में स्पष्टता और रणनीतिक योजना की जरूरत होगी। सप्ताह की शुरुआत में, जब चंद्रमा 17 से 19 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, तब टीमवर्क और कूटनीति से कार्यस्थल पर प्रगति होगी। यह समय सहयोग बढ़ाने और मतभेद सुलझाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
20 से 22 नवंबर तक जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपका ध्यान खुद पर और काम पर केंद्रित होगा। बुध देव वक्री रहेंगे, जिससे बातचीत या निर्णय में कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है। जरूरी दस्तावेजों की जांच सावधानी से करें और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। 22 नवंबर के बाद जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपका नजरिया बड़ा होगा। क्रिएटिव सोच और साझेदारी के जरिए नए अवसर सामने आएंगे।
कर्क साप्ताहिक राशिफल: करियर (17 नवंबर से 23 नवंबर)
इस हफ्ते कामकाज में सोच-समझकर और ध्यान से काम करना पड़ेगा। जब चंद्रमा 17 से 19 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, तब टीम के साथ मिलकर काम करना और सहयोग बढ़ाना आसान होगा। सहकर्मियों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी हो सकता है। मध्य हफ्ते में, 20 से 22 नवंबर तक जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, तब आप ज्यादा ध्यान और फोकस के साथ काम करेंगे।
यह समय रणनीति बनाने, शोध या किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सही होगा। बुध देव वक्री रहेंगे, इसलिए संदेश या मीटिंग में देर या गड़बड़ी हो सकती है। जरूरी बातें और दस्तावेज अच्छे से चेक करें। सप्ताह के आखिरी दिनों में, जब चंद्रमा 22 से 23 नवंबर तक धनु राशि में रहेंगे, तब आपका नजरिया पाजिटिव रहेगा। नए आइडिया अपनाने या काम करने के अलग तरीके सीखने के लिए अच्छा समय है।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है , अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
