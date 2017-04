मलेशिया के PM का राष्ट्रपति भवन में स्वागत, कई समझौतों पर बन सकती है सहमति

मलेशिया के राष्ट्रपति का शनिवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया।

नई दिल्ली (जेएनएन)। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब अब्दुल रज्जाक का शनिवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया।

Received by Prime Minister @narendramodi at the official welcoming ceremony in Rashtrapati Bhavan this morning. pic.twitter.com/Qcd5xeo98w

दिल्ली पहुंचने के बाद मलेशिया के पीएम की ओर से ट्वीट किया गया, 'नमस्ते, दिल्ली पहुंचकर अपनी आधिकारिक यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहा हूं।

Namaste! Arrived in New Delhi to begin the second-leg of my official visit. pic.twitter.com/xRVReWDd0s