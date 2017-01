बनासकांठा: चैकपोस्ट पर तलाशी के दौरान कार से मिले 54 लाख रुपये के नए नोट

गुजरात के बनासकांठा में पुलिस ने नए नोटों के रूप में 54 लाख रुपये की नकदी बरामद की है।

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात के बनासकांठा में आज अमीरगढ़ चैक पोस्ट पर चैकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से लगभग 54 लाख रुपये के नए नोट बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ जारी है।

Banaskantha (Gujarat): Rs 54 Lakhs (approx) in new currency notes recovered from a car during checking. 3 detained, probe underway

