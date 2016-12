सहारा ने 6 महीनों में 9 बार दिए पीएम मोदी को पैसे : राहुल गांधी

राहुल ने कहा कि सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमनें 6 महीने में 9 बार पीएम मोदी को पैसा दिया है।

अहमदाबाद, एएनआई/ जेएनएन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के मेहसाणा में एक रैली के दौरान पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सहारा समूह से पैसा लेने का आरोप लगाया है।

राहुल ने इनकम टैक्स विभाग के कथित दस्तावेजों का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने सहारा से कई बार करोड़ों रुपये लिए। कथित दस्तावेजों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 22 नवंबर 2014 को सहारा कंपनी में पड़े छापे में गुजरात के तत्काकालीन सीएम नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर करोड़ों रुपये देने की बात सामने आई, पर आज तक उसकी कोई जांच नहीं कराई गई।

उन्होंने दावा किया कि मोदी को 9 बार करोड़ों रुपये दिए गए। राहुल ने दावा किया इन कथित दस्तावेजों पर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं।

राहुल गांधी ने अारोप लगाया की तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को सहारा की अोर से 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़, 12 नवम्बर 2013 को 5 करोड़, 27 नवम्बर को 2.5 करोड़, फिर 29 नवम्बर को पांच करोड़ दिया गया।

इसके बाद 6 दिसम्बर 2013 को 5 करोड़ रुपये,19 दिसम्बर को फिर पांच करोड़ दिया गया। फिर 13 जनवरी 2014 को पांच करोड़, 28 जनवरी 2014 को पांच करोड़, फिर 22 फरवरी को पांच करोड़ दिया गया।

गुजरात के मेहसाणा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही आरोप दोहराए, जिन्हें लेकर वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कोर्ट ने उन्हें पुख्ता सबूत लाने को कहा था। राहुल ने अपने भाषण में उस कथित जानकारी का भी 'खुलासा' किया जिसे लेकर वह पिछले कई दिनों से दावा कर रहे थे।

'नोटबंदी का फैसला गरीबों के खिलाफ'

नोटबंदी के मुद्दे पर राहुल ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि ये फैसला काले धन और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नहीं लिया गया। बल्कि ये फैसला ईमानदार गरीबों के खिलाफ है। नोटबंदी का कदम 99 फीसदी लोगों के खिलाफ है। सरकार के इस कदम से निर्माण, इंजीनियरिंग, कपड़ा और पावरलूम उद्योग को काफी नुकसान पहुंचा है।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी जी ने काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, बल्कि उन्होंने गरीबों पर फायर बॉम्बिंग की है। नोटबंदी का लक्ष्य गरीबों से पैसा खींचो और अमीरों को पैसा सींचो है। सभी कैश काला धन नहीं है और सारा काला धन कैश में नहीं है। आज किसान खेती के लिए बीज नहीं खरीद पा रहा है। मोदी जी ने किसानों से कैश छीन लिया है।

राहुल ने कहा कि जब कोई किसान या फिर आम आदमी बैंक से लिया लोन नहीं चुका पाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा काम कोई अमीर आदमी करता है तो उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है।

'गुजरात में डरते हैं दलित'

उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा सरकार दलितों को मारती है। दलित राज्य में डरकर रहते हैं। पाटीदारों ने शांति से अपना आंदोलन किया। उन्होंने हिंसा किसी से नहीं की। लेकिन सरकार ने उनके महिलाओं और बच्चों को मारा।

मंदिर में भी गए राहुल

रैली से पहले राहुल गांधी ने मेहसाणा में उमिया माता मंदिर में पूजा-अर्चना भी की है। कांग्रेस इस रैली के माध्यम से राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही है।

Gujarat: Congress Vice President Rahul Gandhi offers prayers at Umiya Mata Temple in Mehsana, will address a public rally shortly. pic.twitter.com/QoVetZxKyJ