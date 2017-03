जाकिर नाइक पर ED का शिकंजा, जब्त की 18.37 करोड़ की संपत्ति

एनआइए ने जाकिर नाइक को एक और नोटिस जारी कर 30 मार्च तक एनआइए मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा है।

नई दिल्ली(एएनआइ)। विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक को एनआइए ने एक और नोटिस जारी कर 30 मार्च तक एनआइए मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा है। पिछले दिनों ही जाकिर नाइक को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था।

NIA issues another notice to Zakir Naik asking him to appear at NIA Headquarter on 30 March (file pic) pic.twitter.com/9Q5JN3AKe7