ग्रीन हाउस गैसों के उत्‍सर्जन संबंधित क्‍योटो प्रोटोकॉल के अलावा कई अन्‍य बिल पर कैबिनेट ने सहमति की मुहर लगायी है।

नई दिल्ली (एएनआई)। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन वाले क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के लिए मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा और भी कई बिल पर कैबिनेट ने आज अपनी सहमति की मुहर लगायी।

Cabinet approves ratification of Second Commitment Period of the Kyoto Protocol on containing emission of Green House Gases.

— ANI (@ANI_news) January 24, 2017