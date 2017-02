ओवैसी ने बताया 'तीन तलाक' का मतलब जानकर हैरान रह जाएंगे आप!

तीन तलाक पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा गया तो उन्होंने तीन तलाक पर ऐसा जवाब दिया, जिसके बाद में सुनकर सब हैरान रह गए।

नई दिल्ली। प्रेट्र। रविवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के तीन तलाक पर प्रतिबंध को लेकर दिए गए बयान के बाद सोमवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया। जब तीन तलाक को लेकर असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया गया, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मैं तीन तलाक बोल चुका हूं ,एक तलाक मोदी को, एक तलाक अखिलेश को, एक तलाक कांग्रेस को है।

Bol diye na hum teen talaq, ek talaq Modi ko, ek Akhilesh ko, ek talaq Congress ko: Asaduddin Owaisi on being asked about #TripleTalaq pic.twitter.com/5W1yNyJ2kE

— ANI UP (@ANINewsUP) February 6, 2017